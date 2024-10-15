Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие ингредиенты в сыворотках помогут коже пережить холода?
Собаки-терапевты: наши четвероногие друзья могут помочь улучшить здоровье
Кожевникова с размахом отметила день рождения годовалого сына: маленький президент
Спасаем саженцы от вымерзания: эффективные меры для подготовки яблонь к зиме
Раскрыто народное средство, способное навредить при температуре выше 38
Заветные секреты варки яиц в крутую: следуем правилам приготовления
Адвокат объяснил, разрешено ли снимать на видео людей на примере случая с Инстасамкой
Зимняя подготовка автомобиля: что нужно сделать перед холодами
Черчесов попал в новый скандал

Психиатр объяснил, почему вы хотите постоянно мыть руки

1:02
Здоровье

Психиатр Павел Бесчастнов рассказал, что постоянное желание мыть руки может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Если человек постоянно чувствует необходимость помыть руки и боится заразиться, это может быть признаком психологической проблемы.

Психиатр объяснил, почему вы хотите постоянно мыть руки
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

По словам специалиста, ОКР делится на две части: навязчивые мысли и действия. Мытьё рук — это одно из действий, которое становится ритуалом. Человек не может остановиться и испытывает сильный дискомфорт, если не выполнит это действие.

Бесчастнов добавил, что люди с таким расстройством могут считать свои руки грязными, даже если они чистые, и постоянно переживать о возможных инфекциях. Если частое мытье рук начинает вредить коже, стоит подумать о лечении, будь то медикаменты или психотерапия.

Иногда для борьбы с ощущением грязи люди начинают использовать агрессивные средства для мытья, что может привести к травмам рук, — отметил врач.

Уточнения

Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство (от лат. obsessio — «осада; перехватывание», obsessio — «одержимость идеей» и compello — «принуждаю», compulsio — «принуждение», аббрев. ОКР, также невро́з навя́зчивых состоя́ний) — психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях (обсессиях), а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий (компульсий).

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Обсудить
Сейчас читают
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше
Садоводство, цветоводство
Пышная лаванда на вашем участке: от посадки до заготовки для саше Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Популярное
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса

Готовя торт, идеальная текстура и вкус крема — одна из самых важных задач.

Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Последние материалы
Раскрыто народное средство, способное навредить при температуре выше 38
Заветные секреты варки яиц в крутую: следуем правилам приготовления
Адвокат объяснил, разрешено ли снимать на видео людей на примере случая с Инстасамкой
Зимняя подготовка автомобиля: что нужно сделать перед холодами
Черчесов попал в новый скандал
Эксперт объяснила рост доли рубля в азиатском импорте
Секреты идеальных блинчиков: простые правила для безупречного результата
FATF может внести Россию в черный список: Украина добивается решения с 2022 года
Психиатр объяснил, почему вы хотите постоянно мыть руки
Второй фронт: на Украине признали, что армия России разорвала фронт на две части
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.