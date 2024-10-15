Психиатр объяснил, почему вы хотите постоянно мыть руки

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр Павел Бесчастнов рассказал, что постоянное желание мыть руки может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Если человек постоянно чувствует необходимость помыть руки и боится заразиться, это может быть признаком психологической проблемы.

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По словам специалиста, ОКР делится на две части: навязчивые мысли и действия. Мытьё рук — это одно из действий, которое становится ритуалом. Человек не может остановиться и испытывает сильный дискомфорт, если не выполнит это действие.

Бесчастнов добавил, что люди с таким расстройством могут считать свои руки грязными, даже если они чистые, и постоянно переживать о возможных инфекциях. Если частое мытье рук начинает вредить коже, стоит подумать о лечении, будь то медикаменты или психотерапия.

Иногда для борьбы с ощущением грязи люди начинают использовать агрессивные средства для мытья, что может привести к травмам рук, — отметил врач.

Уточнения

Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство (от лат. obsessio — «осада; перехватывание», obsessio — «одержимость идеей» и compello — «принуждаю», compulsio — «принуждение», аббрев. ОКР, также невро́з навя́зчивых состоя́ний) — психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях (обсессиях), а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий (компульсий).

