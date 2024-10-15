Выявлены лучшие физические упражнения для мозга

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, что высокоинтенсивные интервальные тренировки и велоспорт положительно влияют на работу мозга. Результаты работы, проведённой с участием людей в возрасте от 18 до 45 лет, были опубликованы в журнале Communications Psychology.

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Специалисты проанализировали множество исследований о мозге, опубликованных с 1995 по 2023 год. Они обнаружили, что велоспорт и интервальные тренировки помогают улучшить память, внимание и скорость обработки информации, а также способствуют образованию новых нейронных связей. Интересно, что занятия длительностью менее 30 минут оказываются более полезными, чем очень продолжительные тренировки.

Ранее учёные из Университета Лилля во Франции нашли связь между потреблением кофеина и риском развития болезни Альцгеймера. У людей, которые пьют больше кофеина, вероятность заболеть этой опасной болезнью и другими нейродегенеративными расстройствами оказывается в 2,5 раза ниже.

Кроме того, стало известно, что за быстрое похудение отвечают 14 генов, среди которых самый важный — PPARGC1A. Однако учёные отметили, что сам по себе этот ген не может ускорить процесс похудения без физической активности и правильного питания.

Уточнения



Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

