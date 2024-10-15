Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки-терапевты: наши четвероногие друзья могут помочь улучшить здоровье
Кожевникова с размахом отметила день рождения годовалого сына: маленький президент
Спасаем саженцы от вымерзания: эффективные меры для подготовки яблонь к зиме
Раскрыто народное средство, способное навредить при температуре выше 38
Заветные секреты варки яиц в крутую: следуем правилам приготовления
Адвокат объяснил, разрешено ли снимать на видео людей на примере случая с Инстасамкой
Зимняя подготовка автомобиля: что нужно сделать перед холодами
Черчесов попал в новый скандал
Эксперт объяснила рост доли рубля в азиатском импорте

Выявлены лучшие физические упражнения для мозга

1:31
Здоровье

Учёные из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, что высокоинтенсивные интервальные тренировки и велоспорт положительно влияют на работу мозга. Результаты работы, проведённой с участием людей в возрасте от 18 до 45 лет, были опубликованы в журнале Communications Psychology.

Выявлены лучшие физические упражнения для мозга
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Специалисты проанализировали множество исследований о мозге, опубликованных с 1995 по 2023 год. Они обнаружили, что велоспорт и интервальные тренировки помогают улучшить память, внимание и скорость обработки информации, а также способствуют образованию новых нейронных связей. Интересно, что занятия длительностью менее 30 минут оказываются более полезными, чем очень продолжительные тренировки.

Ранее учёные из Университета Лилля во Франции нашли связь между потреблением кофеина и риском развития болезни Альцгеймера. У людей, которые пьют больше кофеина, вероятность заболеть этой опасной болезнью и другими нейродегенеративными расстройствами оказывается в 2,5 раза ниже.

Кроме того, стало известно, что за быстрое похудение отвечают 14 генов, среди которых самый важный — PPARGC1A. Однако учёные отметили, что сам по себе этот ген не может ускорить процесс похудения без физической активности и правильного питания.

Уточнения

 
 Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
Обсудить
Сейчас читают
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Авто
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Популярное
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса

Готовя торт, идеальная текстура и вкус крема — одна из самых важных задач.

Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Последние материалы
Раскрыто народное средство, способное навредить при температуре выше 38
Заветные секреты варки яиц в крутую: следуем правилам приготовления
Адвокат объяснил, разрешено ли снимать на видео людей на примере случая с Инстасамкой
Зимняя подготовка автомобиля: что нужно сделать перед холодами
Черчесов попал в новый скандал
Эксперт объяснила рост доли рубля в азиатском импорте
Секреты идеальных блинчиков: простые правила для безупречного результата
FATF может внести Россию в черный список: Украина добивается решения с 2022 года
Психиатр объяснил, почему вы хотите постоянно мыть руки
Второй фронт: на Украине признали, что армия России разорвала фронт на две части
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.