Врач рассказала о привычках, которые могут привести к раку груди

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластический хирург Олеся Старцева из Сеченовского университета сообщила, что некоторые привычки, такие как курение и употребление алкоголя, могут повреждать гены и способствовать развитию рака груди. Она отметила, что стресс также играет роль в возникновении опухолей, и поэтому рак чаще встречается у людей, работающих в стрессовых профессиях, например, у медиков и учителей.

Фото: flickr.com by Docteur Spitalier Philippe, CC BY-SA 2.0

Старцева подчеркнула, что важно заботиться о своем здоровье. Она рекомендует женщинам раз в год посещать врача-маммолога и проходить УЗИ молочных желез. После 40 лет стоит делать маммографию также раз в год.

Вера Диденко, заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы в онкологическом центре, добавила, что правильное питание может помочь снизить риск рака. Она советует избегать алкоголя, фастфуда и жирной пищи, так как они негативно влияют на здоровье и могут привести к набору веса. Вместо этого в рационе должны присутствовать продукты с необходимыми жирами, белками и углеводами.

Уточнения

Рак моло́чной железы́ — злокачественная опухоль железистой ткани (Аденокарцинома) молочной железы.



