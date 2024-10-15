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Врач рассказала о привычках, которые могут привести к раку груди

1:12
Здоровье

Пластический хирург Олеся Старцева из Сеченовского университета сообщила, что некоторые привычки, такие как курение и употребление алкоголя, могут повреждать гены и способствовать развитию рака груди. Она отметила, что стресс также играет роль в возникновении опухолей, и поэтому рак чаще встречается у людей, работающих в стрессовых профессиях, например, у медиков и учителей.

Врач рассказала о привычках, которые могут привести к раку груди
Фото: flickr.com by Docteur Spitalier Philippe, CC BY-SA 2.0

Старцева подчеркнула, что важно заботиться о своем здоровье. Она рекомендует женщинам раз в год посещать врача-маммолога и проходить УЗИ молочных желез. После 40 лет стоит делать маммографию также раз в год.

Вера Диденко, заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы в онкологическом центре, добавила, что правильное питание может помочь снизить риск рака. Она советует избегать алкоголя, фастфуда и жирной пищи, так как они негативно влияют на здоровье и могут привести к набору веса. Вместо этого в рационе должны присутствовать продукты с необходимыми жирами, белками и углеводами.

Уточнения

Рак моло́чной железы́ — злокачественная опухоль железистой ткани (Аденокарцинома) молочной железы.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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