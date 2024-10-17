Профессор Богачев предупредил, что сон со смартфоном плохо сказывается на иммунитете

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют реальные опасности, связанные с загрязнением мобильных телефонов, и возможность того, что их близость во время сна может способствовать серьёзным заболеваниям, требует тщательного изучения. По мнению доктора медицинских наук и профессора Российского государственного медицинского университета имени Пирогова Вадима Богачева, данная проблема нуждается в дальнейшем изучении. Свою точку зрения на этот вопрос учёный изложил в беседе с НьюсИнфо.

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Хотя вероятность того, что мобильные телефоны могут накапливать достаточное количество инфекций, способных вызвать пневмонию, низка, излучение электромагнитных волн устройств, находящихся рядом с человеком, может иметь негативное воздействие на его иммунную систему, особенно в периоды простудных заболеваний, таких как осень или весна.

"Человеческий организм — это своего рода большая сбалансированная электрическая система. У клеток есть свои потенциалы электрические, у клеток крови есть свой электрический потенциал. Человеческий организм как такая батарейка, где есть плюс и минус. И когда вы батарейку помещаете в какое-то электромагнитное поле, понятно, что могут происходить процессы, которые будут нарушать его нормальную работу", — заявил Богачев.

По мнению доктора, очищать мобильные устройства от микробов стоит регулярно, так как телефоны часто контактируют с различными поверхностями и могут накапливать устойчивые микроорганизмы, сохраняющие патогенные свойства в течение длительного времени. Рекомендуется проводить очистку телефона и чехла хотя бы раз в две недели, чтобы снизить риски передачи инфекций.

Важно отметить, что вирусы и бактерии чаще всего обитают в чехлах, чем на самих устройствах. Поверхность телефона из-за своей гладкости не представляет удобную среду для микробов, в то время как чехлы могут стать благоприятной средой для их размножения.

Доктор также обсудил влияние сна на иммунитет, отметив, что недостаточное количество сна или частые пробуждения могут значительно ослабить организм, подавляя его защитные функции. Кроме того, если человек засыпает со своим телефоном, это может негативно сказаться на качестве его сна.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.

