Учёные раскрыли пользу раннего отхода ко сну

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Департамента детской реабилитации Китая выявили связь между временем отхода ко сну и разнообразием кишечной микробиоты у детей. В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, было установлено, что дети, ложащиеся спать раньше, обладают большим разнообразием микробиома.

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По результатам исследования, дети, засыпающие до 21:30, имели больше полезных бактерий, таких как Akkermansia muciniphila, которые связаны с поддержанием здоровья кишечника и когнитивных функций. Эти микроорганизмы могут способствовать защите кишечной оболочки и регулированию иммунного ответа, что положительно влияет на здоровье и развитие ребёнка.

Специалисты собрали образцы кала у 88 детей в возрасте от 2 до 14 лет и провели геномный анализ их кишечной микробиоты. Дети были разделены на две группы в зависимости от времени засыпания, и в течение двух недель исследователи отслеживали показатели сна, включая продолжительность, количество ночных пробуждений и качество сна.

Анализ показал, что у детей, которые ложились спать рано, было больше таких бактерий, как Akkermansia muciniphila, Holdemania filiformis и Alistipes finegoldii. Эти бактерии и грибы играют важную роль в поддержании здоровья кишечника, участвуют в метаболизме аминокислот и регуляции нейротрансмиттеров, что важно для когнитивного развития.

Более детальный анализ показал, что Akkermansia muciniphila и Alistipes finegoldii положительно коррелировали с продолжительностью сна, а Clostridium sp CAG-253 имели отрицательную корреляцию с задержкой засыпания. Это свидетельствует о возможном влиянии микробиома на сон и когнитивные функции, включая способность к концентрации и обработке информации.

Результаты исследования указывают на то, что ранний отход ко сну может благоприятно влиять на кишечную микробиоту и, следовательно, на здоровье и когнитивные функции детей. Авторы предполагают, что их открытие может способствовать разработке новых методов лечения детских нарушений сна через модуляцию микробиома.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.



Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

