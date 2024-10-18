Учёные создали ранозаживляющие повязки

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали повязки для ускоренного заживления ран, сообщает "МК в Новосибирске". Эти повязки основаны на модифицированном веществе — хитозане.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

Согласно информации издания, повязка представляет собой плотную губку, которая становится эластичной и мягкой при погружении в раствор. Благодаря своей пористой структуре она обеспечивает коже доступ к воздуху. Такие повязки могут быть использованы хирургами для более быстрого заживления ран после операций. В настоящее время специалисты занимаются совершенствованием технологии изготовления этих губок.

Ранее заслуженный врач России, хирург-онколог-радиолог Андрей Коржиков отметил, что недостаточный уход за раной может привести к заражению паразитами. Он прокомментировал случай обнаружения опарышей в ране на шее 72-летнего онкобольного пациента после операции.

Уточнения

Хитоза́н — аминополисахарид, состоящий из β-(1→4)-связанных остатков D -глюкозамина, а также N-ацетил- D -глюкозамина.

