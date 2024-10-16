Врач Капустянская назвала три лучших продукта, которые облегчают пищеварение

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, назвала врач-терапевт Юлия Капустянская. Она подчеркнула, что ограничивать себя в еде без медицинских показаний не стоит.

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Капустянская советует обратить внимание на качество продуктов, их количество в рационе и время употребления. Питание должно быть сбалансированным, витаминизированным, разнообразным, полноценным и индивидуальным для каждого человека.

Терапевт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" рекомендовала отказаться от алкоголя натощак и употреблять его в умеренных количествах, так как спиртное оказывает токсическое воздействие на слизистую и вызывает воспаления. Также стоит избегать блюд с острыми специями натощак и сократить потребление газированных напитков.

По словам врача, хорошим решением для завтрака могут стать слизистые каши, особенно каши долгой варки, приготовленные на воде. Молоко следует добавлять в кипящую кашу.

Капустянская выделяет кисломолочные продукты как полезные для работы ЖКТ, так как они содержат полезные микроорганизмы. Продукты делятся на две категории: продукты высокого и низкого брожения. Первая категория усваивается труднее, вторая — легче.

Также в список полезных продуктов для пищеварения входят фрукты и овощи, содержащие клетчатку, которую нужно употреблять в количестве около 400 граммов в день. Терапевт также советует употреблять растительные масла, богатые Омега-3, такие как оливковое, кунжутное и льняное, которые запускают желчеотток.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.



Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

