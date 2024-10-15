Нутрициолог Пристанский объяснил, почему хурму лучше есть утром или днём

Осень — сезон хурмы. Этот восточный фрукт сегодня выращивается во всём мире, ведь он используется во множестве рецептов и обладает полезными свойствами.

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Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский рассказал, в какое время лучше есть хурму, чтобы она принесла пользу здоровью.

Врач отметил, что время употребления хурмы зависит от ваших целей. Если хотите похудеть, то не ешьте этот фрукт за четыре часа до сна, так как она содержит много углеводов. Они замедляют засыпание и мешают гормону роста сжигать жир во сне. Лучше есть хурму днём или утром, советует эксперт в беседе с Радио 1.

Он отмечает, что нет строгих ограничений в употреблении хурмы, но важно учитывать ваш базальный обмен веществ.

«Вы можете хоть дневную форму углеводов закрыть с помощью ягод, шоколада, хурмы — это никаким образом не повлияет на вес, если мы не превышаем нашу дневную калорийность. Здесь возникает вопрос полученного удовольствия от употребления того или иного продукта», — сказал нутрициолог.

В конце интервью Роман Пристанский поделился своим любимым рецептом с хурмой: салат с козьим сыром, хурмой и мясной нарезкой, обладающим очень богатым вкусом.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

