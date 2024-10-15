Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ненависть, разочарование, злоба: Трамп заявляет, что Байден ненавидит Харрис больше его самого
Оксана Фандера ответила на сходство с невесткой Дианой Пожарской: индивидуальность
Свобода слова: оппозиция Молдавии заявляет об ограничении права на агитацию
5 самых смешных привычек кошек
Бдительная Европа: ЕК не зафиксировала вмешательство России в выборы в ЕП
Октябрьская суперлуна: чем удивит самая близкая полная Луна в этом году
Бывший муж Анастасии Ивлеевой сделал подарок дедушке, о котором тот мечтал всю жизнь: мощно
Диетолог рассказала, какие два вида сухофруктов являются самыми полезными
Региональные вызовы: эксперт заявил о роли АСЕАН как модератора отношений КНР и США

Нутрициолог Пристанский объяснил, почему хурму лучше есть утром или днём

Здоровье

Осень — сезон хурмы. Этот восточный фрукт сегодня выращивается во всём мире, ведь он используется во множестве рецептов и обладает полезными свойствами.

Нутрициолог Пристанский объяснил, почему хурму лучше есть утром или днём
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский рассказал, в какое время лучше есть хурму, чтобы она принесла пользу здоровью.

Врач отметил, что время употребления хурмы зависит от ваших целей. Если хотите похудеть, то не ешьте этот фрукт за четыре часа до сна, так как она содержит много углеводов. Они замедляют засыпание и мешают гормону роста сжигать жир во сне. Лучше есть хурму днём или утром, советует эксперт в беседе с Радио 1.

Он отмечает, что нет строгих ограничений в употреблении хурмы, но важно учитывать ваш базальный обмен веществ.

«Вы можете хоть дневную форму углеводов закрыть с помощью ягод, шоколада, хурмы — это никаким образом не повлияет на вес, если мы не превышаем нашу дневную калорийность. Здесь возникает вопрос полученного удовольствия от употребления того или иного продукта», — сказал нутрициолог.

В конце интервью Роман Пристанский поделился своим любимым рецептом с хурмой: салат с козьим сыром, хурмой и мясной нарезкой, обладающим очень богатым вкусом.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Еда и рецепты
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Леру Кудрявцеву возмутили жизнерадостные снимки на фоне Освенцима
Уничтожьте плесень в теплице раз и навсегда: самый эффективный способ
Эксперт объяснила, почему хурма полезна для щитовидной железы и сердца
Бывший муж Ирины Пеговой раскрыл, чем зарабатывает на жизнь после ухода из кино
Оперативная реакция: полиция Казани нашла предмет, похожий на СВУ возле торгового комплекса
Жизнь на Земле: ученые обнаружили, откуда поступили ключевые элементы
Новосибирск против: 80% жителей города выступает против большого количества мигрантов
ВС РФ освободили населённый пункт в Курской области
Бросила умирать: в Турции задержали россиянку, родившую ребенка в туалете
Дочь Любови Успенской заговорила о зависти к успеху матери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.