Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Впервые обнаружена жизнь в глубинах морской коры
В Грузии заявили о готовности отказаться от пшеницы из России
Знаете ли вы, как обрезать красную и чёрную смородину? Важные различия для садоводов
Исхудавшая Кристина Агилера лишилась либидо после приёма Оземпика
Классический салат Цезарь: все тонкости создания легендарного блюда
"Реал" удалил Мбаппе с рекламного фото
Самые умные породы собак: топ-3
Забота о губах осенью: домашняя маска с кокосовым маслом и мёдом
Какие ингредиенты в сыворотках помогут коже пережить холода?

Диетолог объяснила, существуют ли безвредные для фигуры снеки

1:43
Здоровье

Для поддержания фигуры предпочтительнее выбирать закуски на основе кокосового масла, а не пальмового, рассказала главная диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина порталу NEWS. ru. Она подчеркнула, что такие продукты, по крайней мере, не вредны, если в их составе присутствуют злаки.

Диетолог объяснила, существуют ли безвредные для фигуры снеки
Фото: Wikipedia by Stephanie McCabe, PDM

По словам врача, те, кто стремится снизить вес, должны контролировать не только калорийность закусок, но и количество углеводов в их составе. Углеводы имеют высокий гликемический индекс и вызывают быстрый подъем уровня инсулина, что негативно сказывается на похудении. Важно также избегать добавленного сахара, который может скрываться в крахмалах и других ингредиентах, уточнила Пичугина.

Она добавила, что лучше выбирать продукты с минимальной обработкой: цельные, а не измельченные злаки, дробленые или цельные орехи и семена. Также следует избегать продуктов с искусственными красителями, усилителями вкуса, ароматизаторами и другими химическими добавками, отметила эксперт.

"Дома лучше готовить батончики из овсянки или гречки, сушеной клюквы, клубники, кураги или чернослива, кедровых орехов, миндаля и меда. Состав таких сладостей точно будет полезным. Пищевые волокна злаков и сухофруктов дают чувство сытости, обладают благотворным действием на перистальтику кишечника. Сухофрукты содержат калий и магний, необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Медь в их составе участвует в кроветворении", — резюмировала Инна Пичугина.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил
Садоводство, цветоводство
Как вырастить идеальные хвойные деревья: 8 простых правил Аудио 
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием
Красота и стиль
Колорист объяснила, почему окрашивание волос в салоне является дорогим удовольствием Аудио 
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Советы
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке Аудио 
Популярное
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса

Готовя торт, идеальная текстура и вкус крема — одна из самых важных задач.

Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Хотите уединения? Создайте живую изгородь в саду
Последние материалы
Знаете ли вы, как обрезать красную и чёрную смородину? Важные различия для садоводов
Исхудавшая Кристина Агилера лишилась либидо после приёма Оземпика
Классический салат Цезарь: все тонкости создания легендарного блюда
"Реал" удалил Мбаппе с рекламного фото
Самые умные породы собак: топ-3
Диетолог объяснила, существуют ли безвредные для фигуры снеки
Забота о губах осенью: домашняя маска с кокосовым маслом и мёдом
Из ГМО создали страшилки неумные люди: со времен СССР ГМО спасает жизни людей, утверждает генетик
Как правильно посадить саженец дерева, соблюдая все каноны садоводства, рассказала ландшафтный дизайнер
Гибриды намного лучше сортовых огурцов и томатов, утверждает агроном. И вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.