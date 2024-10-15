Диетолог объяснила, существуют ли безвредные для фигуры снеки

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания фигуры предпочтительнее выбирать закуски на основе кокосового масла, а не пальмового, рассказала главная диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина порталу NEWS. ru. Она подчеркнула, что такие продукты, по крайней мере, не вредны, если в их составе присутствуют злаки.

Фото: Wikipedia by Stephanie McCabe, PDM

По словам врача, те, кто стремится снизить вес, должны контролировать не только калорийность закусок, но и количество углеводов в их составе. Углеводы имеют высокий гликемический индекс и вызывают быстрый подъем уровня инсулина, что негативно сказывается на похудении. Важно также избегать добавленного сахара, который может скрываться в крахмалах и других ингредиентах, уточнила Пичугина.

Она добавила, что лучше выбирать продукты с минимальной обработкой: цельные, а не измельченные злаки, дробленые или цельные орехи и семена. Также следует избегать продуктов с искусственными красителями, усилителями вкуса, ароматизаторами и другими химическими добавками, отметила эксперт.

"Дома лучше готовить батончики из овсянки или гречки, сушеной клюквы, клубники, кураги или чернослива, кедровых орехов, миндаля и меда. Состав таких сладостей точно будет полезным. Пищевые волокна злаков и сухофруктов дают чувство сытости, обладают благотворным действием на перистальтику кишечника. Сухофрукты содержат калий и магний, необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Медь в их составе участвует в кроветворении", — резюмировала Инна Пичугина.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.



Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

