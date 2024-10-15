Раскрыто народное средство, способное навредить при температуре выше 38

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имбирь, известный своими целебными свойствами, особенно полезен в холодное время года. Он богат витаминами и микроэлементами, включая марганец, магний, медь, фосфор, железо и кальций. Однако, как и любой продукт, имбирь имеет противопоказания.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, CC BY-SA 2.0

Несмотря на пользу, имбирь может вызвать аллергическую реакцию, поэтому его следует употреблять с осторожностью, особенно при первом употреблении. Детям дошкольного возраста, людям с желчнокаменной болезнью, язвой желудка, гастритом и другими воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, имбирь также не рекомендуется. При изжоге употребление имбиря может усугубить симптомы.

Имбирь может оказать негативное влияние на кровеносную систему, поэтому его следует исключить из рациона при гипертонии или ишемической болезни сердца. Не стоит пить горячие имбирные напитки при сильной простуде или ОРВИ с температурой выше 38 градусов. Также имбирь нежелателен для беременных женщин на последних месяцах беременности.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).



Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

