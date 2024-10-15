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Эксперт рассказала, с чем связана популярность альтернативного молока в России

2:43
Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в интервью Ньюсинфо, почему, на ее взгляд, в России растет спрос на альтернативное молоко.

Эксперт рассказала, с чем связана популярность альтернативного молока в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач отметила, что истинная непереносимость лактозы, или лактозная недостаточность, встречается относительно редко и обычно имеет генетическую природу. Однако существует и приобретенная форма этого состояния. В некоторых странах потребление молочных продуктов сохраняется на протяжении всей жизни, поскольку молоко является для них важным продуктом питания. Интересно, что человек — единственное живое существо, которое продолжает употреблять молоко после детского возраста.

В России молочные продукты традиционно занимают важное место в рационе, что объясняет относительно низкую распространенность непереносимости лактозы по сравнению с Китаем, где и начались исследования этого вопроса. Однако в последнее время всё больше россиян, особенно среди молодежи, сталкиваются с лактозной недостаточностью. Этому способствуют изменения в пищевых привычках, образе жизни и микробиоме, а также трансформация состава и качества продуктов питания.

Многие также начинают испытывать аллергии на молочные белки, что влияет на усвояемость коровьего молока. При этом кисломолочные продукты лучше переносятся, так как содержат меньше лактозы. Распространение моды на растительные аналоги молока не решает проблему, поскольку они не могут полностью заменить молоко с точки зрения питательной ценности.

Она рекомендовала людям, у которых молоко вызывает дискомфорт, заменить его растительными аналогами при их хорошей переносимости. Однако важно понимать, что растительные напитки используются скорее для вкуса, а не для полноценной замены молока. При этом стоит продолжать употреблять кисломолочные продукты.

Полный отказ от молочных продуктов может нести риски для здоровья, так как организм каждого человека имеет определенные генетические пределы адаптации. Необходимо следить, чтобы не возникал дефицит важных нутриентов. При правильной компенсации молочные продукты можно заменить, но такой подход не всегда оптимален и требует осторожности.

Елена Соломатина отметила, что отсутствие молочных продуктов может повлиять на стрессоустойчивость, иммунитет и восприимчивость к вирусам у некоторых людей. Поэтому если организм функционирует нормально, отказываться от молочных продуктов без острой необходимости нецелесообразно.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства, которое ещё не способно переваривать другую пищу.

Расти́тельное молоко́ - привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт своеобразный заменитель или альтернатива молоку животного происхождения, приготавливаемый из вымоченных и/или пророщенных цельных зёрен культивируемых человеком и используемых в пищу растений.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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