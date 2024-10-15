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Народная примета: почему опасно засыпать на закате?

1:51
Здоровье

 Многие суеверные люди избегают сна в момент, когда солнце начинает заходить. Считается, что такой отдых не приносит сил, а наоборот, забирает их. По одной из примет, сон на закате может привести к бедности или даже ранней смерти.

Народная примета: почему опасно засыпать на закате?
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Эта примета связана с верой древних культур, что в это время души умерших переходят в другой мир. Например, древние египтяне считали, что в момент заката души покойников отправляются в подземное царство на лодке. Поэтому, если человек ляжет спать в это время, мёртвые могут забрать его душу.

Похожие легенды существовали и у язычников, христиан и мусульман. Они старались завершить погребальные обряды до захода солнца, чтобы душа покойника могла спокойно уйти и не заблудиться в темноте. Считалось, что если кто-то спит в это время, неупокоенная душа может навредить ему.

Есть и рациональное объяснение этой приметы. Как рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-сомнолог Роман Бузунов, сон вечером может нарушить качество ночного сна. 

"Часто бывает так, что пенсионер поужинал, подремал, а потом заснуть не может", объясняет врач.  Или человек устал после работы, вечером телевизор посмотрел, задремал, и в итоге ночью у него бессонница, – пояснил специалист.

По его словам, вечерний сон может сбивать биоритмы организма и мешать естественному циклу сна и бодрствования. В результате вместо отдыха человек может получить бессонные ночи и усталость. Поэтому лучше избегать сна в это время и стараться придерживаться установленного режима, чтобы обеспечить себе полноценный ночной отдых.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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