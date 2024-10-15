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Диетолог предупредила о вреде периодического голодания

Здоровье

Диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что периодическое голодание может негативно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В интервью изданию "Ридус" она отметила, что нет доказательств, подтверждающих пользу различных видов голодания, таких как суточное или интервальное.

Диетолог предупредила о вреде периодического голодания
Фото: freepik.com by vecstock, PDM

По словам врача, длительное отсутствие пищи может повредить слизистую оболочку ЖКТ. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями, так как увеличивается риск воспалений. Кроме того, у тех, кто страдает нарушением углеводного обмена, голодание может привести к резкому снижению уровня глюкозы.

Лазуренко также подчеркнула, что голодание может вызвать уменьшение мышечной массы и способствовать развитию желчнокаменной болезни, а также застою желчи.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова объяснила, что голодание иногда используется для лечения гастрита, так как дает желудку возможность отдохнуть от переваривания пищи, что может помочь снизить воспаление и восстановить слизистую. Она добавила, что интермиттирующее голодание включает чередование периодов еды и воздержания от пищи.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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