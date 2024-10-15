Диетолог предупредила о вреде периодического голодания

Диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что периодическое голодание может негативно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В интервью изданию "Ридус" она отметила, что нет доказательств, подтверждающих пользу различных видов голодания, таких как суточное или интервальное.
По словам врача, длительное отсутствие пищи может повредить слизистую оболочку ЖКТ. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями, так как увеличивается риск воспалений. Кроме того, у тех, кто страдает нарушением углеводного обмена, голодание может привести к резкому снижению уровня глюкозы.
Лазуренко также подчеркнула, что голодание может вызвать уменьшение мышечной массы и способствовать развитию желчнокаменной болезни, а также застою желчи.
Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова объяснила, что голодание иногда используется для лечения гастрита, так как дает желудку возможность отдохнуть от переваривания пищи, что может помочь снизить воспаление и восстановить слизистую. Она добавила, что интермиттирующее голодание включает чередование периодов еды и воздержания от пищи.
Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.
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