Россиянам рассказали, какие продукты помогают очистить организм от токсинов

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в интервью "Вечерней Москве" отметил, что для детоксикации полезны обычная вода и минеральная вода.

Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, после зимы нашему организму часто не хватает антиоксидантов, которые мы получаем из ягод и овощей. Это может привести к накоплению токсинов. Чтобы очиститься, стоит придерживаться разгрузочной диеты с определёнными продуктами.

Кондрахин выделил несколько полезных компонентов. В первую очередь, это чистая вода без газа — рекомендуется пить её по три-пять литров в день. Минеральная вода также полезна, особенно между приёмами обычной воды, так как помогает поддерживать электролитный баланс. Травяные чаи могут снизить воспалительные процессы в организме.

Кроме того, важно включать в рацион овощи, которые уменьшают нагрузку на организм, а также яйца и нежирное мясо, например, курицу и кролика, которые легко перевариваются.

Ранее врач Юлия Капустянская упомянула, что алкоголь и острые специи могут негативно влиять на пищеварение, поэтому с ними стоит быть осторожнее при выборе продуктов.

Уточнения

Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.



