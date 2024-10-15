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Россиянам рассказали, какие продукты помогают очистить организм от токсинов

1:16
Здоровье

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в интервью "Вечерней Москве" отметил, что для детоксикации полезны обычная вода и минеральная вода.

Россиянам рассказали, какие продукты помогают очистить организм от токсинов
Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, после зимы нашему организму часто не хватает антиоксидантов, которые мы получаем из ягод и овощей. Это может привести к накоплению токсинов. Чтобы очиститься, стоит придерживаться разгрузочной диеты с определёнными продуктами.

Кондрахин выделил несколько полезных компонентов. В первую очередь, это чистая вода без газа — рекомендуется пить её по три-пять литров в день. Минеральная вода также полезна, особенно между приёмами обычной воды, так как помогает поддерживать электролитный баланс. Травяные чаи могут снизить воспалительные процессы в организме.

Кроме того, важно включать в рацион овощи, которые уменьшают нагрузку на организм, а также яйца и нежирное мясо, например, курицу и кролика, которые легко перевариваются.

Ранее врач Юлия Капустянская упомянула, что алкоголь и острые специи могут негативно влиять на пищеварение, поэтому с ними стоит быть осторожнее при выборе продуктов.

Уточнения

Детоксикация (лат. de — устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — процесс разрушения и обезвреживания различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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