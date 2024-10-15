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Врач-диетолог назвала пять продуктов, которые нужно есть осенью в сезон простуд

1:16
Здоровье

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова перечислила пять продуктов, который помогут организму выстоять в сезон простуд.

Врач-диетолог назвала пять продуктов, которые нужно есть осенью в сезон простуд
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Специалист объяснила, что укрепить иммунитет в осеннее время года помогут полезные продукты, богатые витаминами и минералами.

Эксперт советует кушать тыкву в виде супов, пюре и запеканок, так как в ней содержатся бета-кератин, и витаминами А и С, которые помогают справиться с атаками вирусов и бактерий.

Рекомендует врач кушать груши, богатые пищевыми волокнами и витаминами группы А, С, Е, К, РР и В.

Ранее приводился рецепт вкусных тыквенных сырников.

Диетолог призывает обратить внимание на брокколи, содержащее антиоксиданты и витамины. Полезно будет также кушать свеклу, которая укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Русакова рекомендует включить в свой осенний рацион также яблоки.

"Яблоки богаты антиоксидантами, витаминами, пищевыми волокнами и в особенности растворимыми пектинами, которые положительно влияют на пищеварительную систему", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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