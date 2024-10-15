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Диетолог назвал полезный для сердца продукт

1:19
Здоровье

Тыква пользуется популярностью в народе со времён Древней Руси, и это не случайно. Этот овощ является универсальным продуктом, из которого можно приготовить не только каши и супы, но и рагу, а также десерты. Благодаря высокому содержанию клетчатки, тыкву можно рекомендовать для употребления людям, которые следят за фигурой, а также детям, беременным женщинам и пожилым. Какую ещё пользу для организма может принести тыква, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Диетолог назвал полезный для сердца продукт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Например, высокое содержание калия позволяет тыкве проводить профилактику сердечно-сосудистой системы. А высокое содержание кальция укрепляет кости", — уточнил специалист.

Диетолог рекомендует есть тыкву в сыром виде, так как в этом случае сохраняется наибольшее количество полезных веществ и клетчатки. Также её можно готовить на пару или запекать в духовке.

Андрей Бобровский отметил, что лучшим вариантом для стола является мускатная тыква. У этого сорта мягкая текстура и приятный сладковато-ореховый вкус, что делает его идеальным для приготовления каш или супа-пюре.

 

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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