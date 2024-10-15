Эндокринолог рассказал, как сохранить здоровье коленей при физической нагрузке

Эндокринолог сети "Клиника Фомина" в Уфе Александр Калинченко дал советы по сохранению здоровья коленных суставов.
Специалист предупредил, что коленные суставы трудно поддаются лечению, поэтому он призвал беречь уязвимые суставы. Он призвал избегать ударных нагрузок на колени.
Ранее фитнес-тренер объяснил, как выбрать обувь для фитнеса.
По словам врача, нанести вред суставам может бег в неподходящей обуви. Он призвал научиться подходящей технике бега.
"Для достаточной траты калорий потребуется уделять этой нагрузке хотя бы 40-60 минут в день, но это будет безопасно для суставов и не навредит сердцу," — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Медик рассказал, что к врачу следует обращаться, если вас беспокоит дискомфорт в коленном суставе, когда каждый шаг даётся с неприятными ощущениями, которые возрастают при усилении физической нагрузки.
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