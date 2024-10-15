Эндокринолог рассказал, как сохранить здоровье коленей при физической нагрузке

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог сети "Клиника Фомина" в Уфе Александр Калинченко дал советы по сохранению здоровья коленных суставов.

Фото: commons.wikimedia.org by BruceBlaus, CC BY-SA 4.0

Специалист предупредил, что коленные суставы трудно поддаются лечению, поэтому он призвал беречь уязвимые суставы. Он призвал избегать ударных нагрузок на колени.

Ранее фитнес-тренер объяснил, как выбрать обувь для фитнеса.

По словам врача, нанести вред суставам может бег в неподходящей обуви. Он призвал научиться подходящей технике бега.

"Для достаточной траты калорий потребуется уделять этой нагрузке хотя бы 40-60 минут в день, но это будет безопасно для суставов и не навредит сердцу," — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Медик рассказал, что к врачу следует обращаться, если вас беспокоит дискомфорт в коленном суставе, когда каждый шаг даётся с неприятными ощущениями, которые возрастают при усилении физической нагрузки.