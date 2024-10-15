Иммунолог предупредила о риске появления астмы из-за депрессии

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог Елена Надей предостерегла, что стрессы и психологические проблемы могут стать причиной развития бронхиальной астмы.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

По словам российского врача, существует несколько факторов, которые могут приводить к возникновению этого заболевания. Среди них — наследственность, аллергия на пыльцу растений и загрязненность воздуха. Однако часто бронхиальная астма развивается у людей, страдающих от сильных эмоциональных стрессов и психологических трудностей. Эксперт отметила, что сильные эмоции, независимо от их природы, а также панические атаки могут спровоцировать как развитие, так и обострение астмы. Об этом сообщает издание "Город55".

"Установлено, что у пациентов с бронхиальной астмой нередко встречаются депрессивные, тревожные расстройства. Приступ удушья вызывает страх из-за нехватки воздуха, что сказывается на психосоматическом состоянии пациента", — сообщила врач.

Елена Надей рекомендовала обращать внимание на стрессовые факторы и, при необходимости, обращаться за помощью к специалисту.

Уточнения

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.



Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

