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Иммунолог предупредила о риске появления астмы из-за депрессии

1:12
Здоровье

Аллерголог-иммунолог Елена Надей предостерегла, что стрессы и психологические проблемы могут стать причиной развития бронхиальной астмы.

Иммунолог предупредила о риске появления астмы из-за депрессии
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

По словам российского врача, существует несколько факторов, которые могут приводить к возникновению этого заболевания. Среди них — наследственность, аллергия на пыльцу растений и загрязненность воздуха. Однако часто бронхиальная астма развивается у людей, страдающих от сильных эмоциональных стрессов и психологических трудностей. Эксперт отметила, что сильные эмоции, независимо от их природы, а также панические атаки могут спровоцировать как развитие, так и обострение астмы. Об этом сообщает издание "Город55".

"Установлено, что у пациентов с бронхиальной астмой нередко встречаются депрессивные, тревожные расстройства. Приступ удушья вызывает страх из-за нехватки воздуха, что сказывается на психосоматическом состоянии пациента", — сообщила врач.

Елена Надей рекомендовала обращать внимание на стрессовые факторы и, при необходимости, обращаться за помощью к специалисту.

 

Уточнения

Бронхиа́льная а́стма (от др.-греч. ἆσθμα — «тяжёлое дыхание, одышка», лат. Asthma bronchiale) — хроническое неинфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей.

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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