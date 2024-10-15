Биолог опровергла главные мифы о поднятой с пола еде

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина предупредила, что на упавшей на пол еде мгновенно появляются бактерии. В беседе с NEWS. ru биолог подчеркнула, что нельзя поднимать продукты с пола, независимо от времени их падения.

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"Поднимать с пола еду, а тем более её есть нельзя, независимо от того, что, где и когда упало. Обсеменение бактериями происходит сразу же. Причем чем пища более влажная, тем быстрее. Способ подуть на еду не поможет. Так, упавший на пол сыр или пельмень куда опаснее, чем сухой крекер", — объяснила специалист.

Ирина Лялина указала, что количество бактерий на пище не зависит от типа покрытия или частоты уборки пола. По словам эксперта, опасные микроорганизмы могут оставаться активными на сухом покрытии более четырех недель, а на влажном они присутствуют постоянно.

Биолог отметила, что чаще всего на пище можно обнаружить микроорганизмы, которые вызывают кишечные отравления с симптомами, такими как повышенная температура, рвота и диарея. Подняв еду с ковра, можно также столкнуться с пылевыми клещами или жучками, способными вызывать аллергические реакции. Специалист уточнила, что не стоит пренебрегать правилами гигиены: что упало, то пропало.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.



Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

