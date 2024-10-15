Диетолог назвал продукты, которые вредят щитовидной железе

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Эумениос Карафиллидис сообщил, что некоторые продукты могут мешать действию лекарств, назначаемых при тиреоидите Хашимото — хроническом воспалении щитовидной железы. В комментарии для Pronews он перечислил продукты, которые могут быть вредны для щитовидной железы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Rawlinson, CC BY 2.0

Специалист рекомендовал избегать фастфуда, сладостей и сладких напитков (таких как газировки, мороженое, конфеты, хлопья), жареных блюд, рафинированных углеводов (например, белых макарон и хлеба), а также зерновых продуктов с глютеном. Он также советовал сократить потребление обработанных продуктов и мяса, включая замороженные готовые блюда, бекон, колбасу и другие мясные изделия.

Вместо этого диетолог предложил людям с проблемами щитовидной железы включать в рацион фрукты, овощи, полезные жиры (такие как авокадо и оливковое масло), молочные продукты, животные белки (например, яйца, мясо индейки, креветки), семена, орехи и бобовые, а также специи и приправы (такие как куркума, базилик, розмарин, паприка, шафран, черный перец). Он рекомендовал пить обычную и минеральную воду или несладкий чай.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T 4 ) и трийодтиронин (T 3 ).

