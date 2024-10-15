Диетолог рассказала, какие снеки полезны для фигуры

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Инна Пичугина заявила, что "здоровые" снеки не должны содержать пальмовое масло. Она рекомендует выбирать снеки с кокосовым маслом, так как они менее вредны, особенно если в них есть злаки.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Если ваша цель — похудеть, важно следить не только за калориями, но и за содержанием углеводов. Углеводы с высоким гликемическим индексом могут вызвать резкий скачок инсулина, что мешает снижению веса. Также стоит избегать добавленного сахара, который может скрываться в крахмале и других ингредиентах.

Пичугина советует выбирать продукты с минимальной обработкой: лучше использовать цельные злаки, а не измельчённые, и выбирать дроблёные или целые орехи вместо пасты из них. Не стоит также употреблять продукты с искусственными добавками.

В домашних условиях можно приготовить полезные батончики из овсянки или гречки с сушёными ягодами, курагой или черносливом, кедровыми орехами, миндалем и медом. Такие сладости будут питательными. Пищевые волокна из злаков и сухофруктов помогают чувствовать себя сытым и поддерживают здоровье кишечника. Сухофрукты также богаты калием и магнием, которые важны для сердечно-сосудистой системы.

Ранее учёные выяснили, что кофе не вреден для плода во время беременности. Исследование не обнаружило негативного влияния кофейных напитков на развитие ребенка.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack - "лёгкая закуска") — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для "перекуса" — утоления голода между основными приёмами пищи.



