Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Камчатке нашли лодку с единственным выжившим, который дрейфовал в море 2 месяца
Актёр Никита Джигурда заявил, что Никита Кологривый — его внук
Тайский антистресс-массаж: как снизить выпадение волос через расслабление
О чём кошка мяукает хозяину: интонация и громкость помогут понять, чего хочет питомец
Кошки и их мистическая связь с человеческой душой
Какая рыба токсична и почему от нее лучше отказаться: мнение эксперта
Стоимость новогодних корпоративов в России взлетела на 30%
Осторожнее с помидорами: когда любимый овощ может навредить здоровью
Лолита Милявская рассказала, на чём никогда не экономит

Диетолог рассказала, какие снеки полезны для фигуры

1:32
Здоровье

Диетолог Инна Пичугина заявила, что "здоровые" снеки не должны содержать пальмовое масло. Она рекомендует выбирать снеки с кокосовым маслом, так как они менее вредны, особенно если в них есть злаки.

Диетолог рассказала, какие снеки полезны для фигуры
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Если ваша цель — похудеть, важно следить не только за калориями, но и за содержанием углеводов. Углеводы с высоким гликемическим индексом могут вызвать резкий скачок инсулина, что мешает снижению веса. Также стоит избегать добавленного сахара, который может скрываться в крахмале и других ингредиентах.

Пичугина советует выбирать продукты с минимальной обработкой: лучше использовать цельные злаки, а не измельчённые, и выбирать дроблёные или целые орехи вместо пасты из них. Не стоит также употреблять продукты с искусственными добавками.

В домашних условиях можно приготовить полезные батончики из овсянки или гречки с сушёными ягодами, курагой или черносливом, кедровыми орехами, миндалем и медом. Такие сладости будут питательными. Пищевые волокна из злаков и сухофруктов помогают чувствовать себя сытым и поддерживают здоровье кишечника. Сухофрукты также богаты калием и магнием, которые важны для сердечно-сосудистой системы.

Ранее учёные выяснили, что кофе не вреден для плода во время беременности. Исследование не обнаружило негативного влияния кофейных напитков на развитие ребенка.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack - "лёгкая закуска") — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для "перекуса" — утоления голода между основными приёмами пищи.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Садоводство, цветоводство
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать Аудио 
Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться?
Военные новости
Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Видео 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны Любовь Степушова Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих Дмитрий Плотников Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Последние материалы
Стоимость новогодних корпоративов в России взлетела на 30%
Осторожнее с помидорами: когда любимый овощ может навредить здоровью
Лолита Милявская рассказала, на чём никогда не экономит
Диетолог рассказала, какие снеки полезны для фигуры
Чехия не спешит отказываться от импорта российской нефти
На юго-западе Москвы прогремел взрыв автомобиля
Как изменится Chery Tiggo 4 Pro: новый дизайн и мощный двигатель
Музыкальный продюсер назвал причину тайных выступлений Кристины Орбакайте на корпоративах
Поздняков планирует уйти с поста президента Олимпийского комитета России
Рэпер Натан оправдал свою интрижку с блогером Лерчек шизофренией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.