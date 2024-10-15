Педиатр рассказала, как снизить риск инфекций

Педиатр Екатерина Морозова рассказала, что если правильно мыть руки, то можно уменьшить риск передачи инфекций на 50%. Врач объяснила, что руки часто становятся источником различных заболеваний.
По её словам, на руках могут находиться опасные микроорганизмы, которые вызывают такие болезни, как грипп, гастроэнтерит и кишечные инфекции, включая сальмонеллез.
Морозова подчеркнула, что руки нужно мыть с мылом не менее 20 секунд, особенно после туалета, контакта с грязью или животными, а также перед едой. Если нет возможности использовать мыло, подойдет антисептик на спиртовой основе.
Соблюдение гигиенических норм помогает не только предотвратить распространение инфекций, но и снижает нагрузку на медицинскую систему, особенно в условиях пандемии.
Ранее Рамил Шахвеледов, заведующий педиатрическим отделением одной из детских поликлиник, отметил, что вакцинация и соблюдение гигиены защитят детей от менингита. Он также добавил, что важно избегать больших скоплений людей и укреплять иммунитет ребенка.
Мы́ло — моющее средство гигиенической косметики (туалетное мыло) или бытовой химии (хозяйственное мыло), основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот (например стеарат натрия) — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.
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