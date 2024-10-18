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Кофе может снизить риск деменции у людей с высоким кровяным давлением

1:12
Здоровье

Специалисты из Медицинского университета Нинся в Китае сделали важное открытие, связанное с употреблением кофе. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, регулярное потребление кофе может снижать риск развития деменции у людей с высоким кровяным давлением.

Кофе может снизить риск деменции у людей с высоким кровяным давлением
Фото: commons.wikimedia.org by Julius Schorzman, CC BY-SA 2.0

Ранее проведённые исследования уже указывали на то, что умеренное употребление кофе или чая способствует снижению воспалительных процессов и улучшает состояние гематоэнцефалического барьера — оба фактора связаны с уменьшением вероятности возникновения деменции.

В этой работе учёные поставили цель определить, существует ли прямая связь между кофеиносодержащими напитками и риском развития данного заболевания.

В качестве базы для анализа использовалась информация из UK Biobank, которая охватывает данные о здоровье более 500 тысяч человек. Исследователи проанализировали, как регулярное потребление кофе или чая связано с риском деменции, учитывая такие факторы, как гипертония и наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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