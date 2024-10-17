Как невесомость влияет на сердце: необычное открытие исследователей

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты из Медицинского центра Джонса Хопкинса обнаружили негативное воздействие микрогравитации на сердечные ткани человека. Об этом сообщает журнал PNAS, в котором опубликованы результаты их исследования.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

В ходе эксперимента учёные выяснили, что невесомость ослабляет сердечные ткани и нарушает их ритмичные сокращения. Сердечные клетки, находившиеся в условиях космоса, продемонстрировали приблизительно двукратное ослабление по сравнению с клетками, которые оставались на Земле. Эти изменения могут серьёзно повлиять на здоровье астронавтов, особенно во время длительных космических миссий.

Для анализа влияния космической среды на сердечные ткани исследователи создали 3D-клеточные структуры, которые имитировали условия человеческого сердца. Они использовали миниатюрный тканевой чип, позволяющий фиксировать сокращения клеток в реальном времени на протяжении эксперимента. Астронавты на МКС регулярно меняли питательные среды и собирали данные для дальнейшего анализа.

Полученные результаты показали, что сердечные ткани на борту космической станции сокращались реже и менее ритмично, что указывает на наличие аритмии.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.



Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

