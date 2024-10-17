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Как невесомость влияет на сердце: необычное открытие исследователей

1:19
Здоровье

Специалисты из Медицинского центра Джонса Хопкинса обнаружили негативное воздействие микрогравитации на сердечные ткани человека. Об этом сообщает журнал PNAS, в котором опубликованы результаты их исследования.

Как невесомость влияет на сердце: необычное открытие исследователей
Фото: Роскосмос is licensed under public domain

В ходе эксперимента учёные выяснили, что невесомость ослабляет сердечные ткани и нарушает их ритмичные сокращения. Сердечные клетки, находившиеся в условиях космоса, продемонстрировали приблизительно двукратное ослабление по сравнению с клетками, которые оставались на Земле. Эти изменения могут серьёзно повлиять на здоровье астронавтов, особенно во время длительных космических миссий.

Для анализа влияния космической среды на сердечные ткани исследователи создали 3D-клеточные структуры, которые имитировали условия человеческого сердца. Они использовали миниатюрный тканевой чип, позволяющий фиксировать сокращения клеток в реальном времени на протяжении эксперимента. Астронавты на МКС регулярно меняли питательные среды и собирали данные для дальнейшего анализа.

Полученные результаты показали, что сердечные ткани на борту космической станции сокращались реже и менее ритмично, что указывает на наличие аритмии.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. 

Невесо́мость — состояние, в котором отсутствует сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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