Опасности бутилированной воды: учёные предупреждают о рисках для здоровья

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое специалистами Weill Cornell Medicine в Катаре, выявило потенциальные угрозы, связанные с потреблением бутилированной воды, как для человеческого здоровья, так и для экологии. Результаты были опубликованы в журнале BMJ Global Health.

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По мнению авторов, бутилированная вода часто не соответствует строгим стандартам, которым должна соответствовать водопроводная вода. Особое беспокойство вызывает возможность выщелачивания химических веществ из пластиковых бутылок, особенно при их длительном хранении или воздействии высоких температур.

Это может привести к попаданию в воду микропластика, который, в свою очередь, нарушает гормональный баланс.

В рамках исследования учёные проанализировали данные о качестве воды из разных источников. Результаты показали, что от 10 до 78 процентов образцов бутилированной воды содержат микропластик и другие загрязняющие вещества, такие как фталаты и бисфенол А (BPA). Эти вещества могут вызывать окислительный стресс и негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе.

Уточнения

Бутилированная вода — пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.



Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания.

