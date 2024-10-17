Исследование: фруктовая диета усиливает иммунитет против вирусов

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Корнелльского университета пришли к выводу, что диета, состоящая только из фруктов, может усилить иммунный ответ летучих мышей на вирусные инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS Biology.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, CC BY 2.0

Летучие мыши известны как резервуары вирусов с пандемическим потенциалом, однако они редко страдают от инфекций, которые могут быть опасны для человека. Учёные решили изучить гуморальный иммунный ответ этих животных, сосредоточившись на реакции их иммунной системы на антигены, специально разработанные для стимуляции определённых иммунных реакций.

В рамках эксперимента исследователи подвергли летучих мышей и обычных мышей воздействию хорошо изученных антигенов. Результаты показали, что летучие мыши проявляют более слабую, но более разнообразную реакцию антител по сравнению с мышами. Использование заранее определённых антигенов помогло лучше понять механизмы иммунной реакции у летучих мышей.

Также было проведено исследование влияния диеты на иммунный ответ. Установлено, что летучие мыши, которые ели исключительно фрукты, продемонстрировали более сильный антительный ответ на вирусы гриппа А и Нипах по сравнению с теми, кто получал белковую пищу. У этих животных наблюдались более высокие уровни антител и улучшенное связывание антител.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Фру́кт— сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.



Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

