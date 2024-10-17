Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жасмин заявила, что будет гордиться статусом бабушки
Астрономы раскрыли тайну звёздных формирований во Вселенной
Туристы под угрозой: оспа обезьян распространяется по Африке
Советы по садоводству: почему нужно отпугивать бездомных животных
Россияне предпочитают искать мастеров для ремонта на основании рекомендаций знакомых
Страховщики отказываются платить за ущерб Северному потоку
Безопасность шиномонтажа: 4 ключевых момента, которые нельзя пропустить
Как современные фрукты могут навредить здоровью: что нужно знать
Внедорожник Tank 300 получил 2,4-литровый дизель от Haval H9

Исследование: фруктовая диета усиливает иммунитет против вирусов

1:29
Здоровье

Исследователи из Корнелльского университета пришли к выводу, что диета, состоящая только из фруктов, может усилить иммунный ответ летучих мышей на вирусные инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS Biology.

Исследование: фруктовая диета усиливает иммунитет против вирусов
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, CC BY 2.0

Летучие мыши известны как резервуары вирусов с пандемическим потенциалом, однако они редко страдают от инфекций, которые могут быть опасны для человека. Учёные решили изучить гуморальный иммунный ответ этих животных, сосредоточившись на реакции их иммунной системы на антигены, специально разработанные для стимуляции определённых иммунных реакций.

В рамках эксперимента исследователи подвергли летучих мышей и обычных мышей воздействию хорошо изученных антигенов. Результаты показали, что летучие мыши проявляют более слабую, но более разнообразную реакцию антител по сравнению с мышами. Использование заранее определённых антигенов помогло лучше понять механизмы иммунной реакции у летучих мышей.

Также было проведено исследование влияния диеты на иммунный ответ. Установлено, что летучие мыши, которые ели исключительно фрукты, продемонстрировали более сильный антительный ответ на вирусы гриппа А и Нипах по сравнению с теми, кто получал белковую пищу. У этих животных наблюдались более высокие уровни антител и улучшенное связывание антител.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Фру́кт сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля
Наука и техника
По следам Индианы Джонса археологи обнаружили чашу Грааля Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Последние материалы
Чемодан в защитной оболочке: преимущества и недостатки услуги в аэропортах
Почти непригодна для жизни: какая стоимость аренды крошечной квартиры-студии в Москве
Ученые обнаружили кости древнейших хищных птиц
Как корректировать частоту опрыскивания комнатных цветов в зависимости от условий
Wildberries сжигает мосты: ретейлер разорвал контракт с бизнесом Бакальчука
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Почему не все хотят кошек? Разбираемся в основных факторах, ограничивающих выбор
Санкт-Петербуржцы о поездке в Малайзию: долгая дорога, яркие впечатления и непредсказуемые траты
Как убрать заломы с кроссовок: самые эффективные методы
5 лучших упражнений для женщин для набора мышечной массы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.