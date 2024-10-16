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Пандемия оставила след: как COVID-19 влияет на наш мозг спустя время

1:49
Здоровье

Исследование, проведённое учёными из Ливерпульского университета, Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета, выявило серьёзные последствия COVID-19 для мозга. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Пандемия оставила след: как COVID-19 влияет на наш мозг спустя время
Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

В ходе исследования было установлено, что пациенты, которые были госпитализированы с COVID-19, испытывают значительное ухудшение когнитивных функций через 12-18 месяцев после выписки по сравнению с контрольной группой. Учёные заметили, что это связано с уменьшением объёма мозга и увеличением уровня белков, указывающих на повреждение нервной ткани. Выявленные изменения сопоставимы с когнитивными нарушениями, которые обычно наблюдаются при нормальном старении на протяжении 20 лет.

Для работы были привлечены 351 пациент, перенёсшие COVID-19 в тяжёлой форме, все они нуждались в госпитализации. Их когнитивные показатели сравнивались с результатами 3000 человек из контрольной группы.

В рамках исследования проводились не только когнитивные тесты, но и магнитно-резонансная томография (МРТ), которая оценивала объём мозга, а также анализы крови для определения уровня биомаркеров, связанных с повреждением нервных клеток.

Исследование показало, что даже у пациентов без выраженных неврологических осложнений в момент госпитализации наблюдаются когнитивные дефициты, что указывает на то, что COVID-19 может самостоятельно вызывать эти нарушения. Кроме того, результаты МРТ продемонстрировали уменьшение объёма мозга в тех областях, которые отвечают за когнитивные функции.

Уточнения

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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