Пандемия оставила след: как COVID-19 влияет на наш мозг спустя время

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое учёными из Ливерпульского университета, Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета, выявило серьёзные последствия COVID-19 для мозга. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

В ходе исследования было установлено, что пациенты, которые были госпитализированы с COVID-19, испытывают значительное ухудшение когнитивных функций через 12-18 месяцев после выписки по сравнению с контрольной группой. Учёные заметили, что это связано с уменьшением объёма мозга и увеличением уровня белков, указывающих на повреждение нервной ткани. Выявленные изменения сопоставимы с когнитивными нарушениями, которые обычно наблюдаются при нормальном старении на протяжении 20 лет.

Для работы были привлечены 351 пациент, перенёсшие COVID-19 в тяжёлой форме, все они нуждались в госпитализации. Их когнитивные показатели сравнивались с результатами 3000 человек из контрольной группы.

В рамках исследования проводились не только когнитивные тесты, но и магнитно-резонансная томография (МРТ), которая оценивала объём мозга, а также анализы крови для определения уровня биомаркеров, связанных с повреждением нервных клеток.

Исследование показало, что даже у пациентов без выраженных неврологических осложнений в момент госпитализации наблюдаются когнитивные дефициты, что указывает на то, что COVID-19 может самостоятельно вызывать эти нарушения. Кроме того, результаты МРТ продемонстрировали уменьшение объёма мозга в тех областях, которые отвечают за когнитивные функции.

Уточнения

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).



Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

