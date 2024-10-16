Остановить старение мозга можно: найден белок, ответственный за снижение нейрогенеза

Исследователи Стэнфордского университета выяснили, почему нейральные стволовые клетки в мозге взрослого человека теряют активность с возрастом.
В своей работе, опубликованной в журнале Nature, учёные обнаружили, что этот процесс связан с изменениями в метаболизме и нарушениями транспорта глюкозы в мозге.
Они установили, что ключевую роль в этом явлении играет белок GLUT4, который переносит глюкозу. В стареющих клетках его накопление приводит к снижению активности нейральных стволовых клеток, что замедляет нейрогенез — процесс образования новых нейронов.
Учёные использовали технологию CRISPR для отключения генов, отвечающих за активацию стволовых клеток, и выявили, что подавление активности GLUT4 существенно увеличивает их активность.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
Старение мозга — это процесс постепенного изменения мозга в пожилом возрасте, включая изменения, которые происходят во всех индивидуалах по мере старения.
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