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Остановить старение мозга можно: найден белок, ответственный за снижение нейрогенеза

0:53
Здоровье

Исследователи Стэнфордского университета выяснили, почему нейральные стволовые клетки в мозге взрослого человека теряют активность с возрастом.

Остановить старение мозга можно: найден белок, ответственный за снижение нейрогенеза
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

В своей работе, опубликованной в журнале Nature, учёные обнаружили, что этот процесс связан с изменениями в метаболизме и нарушениями транспорта глюкозы в мозге.

Они установили, что ключевую роль в этом явлении играет белок GLUT4, который переносит глюкозу. В стареющих клетках его накопление приводит к снижению активности нейральных стволовых клеток, что замедляет нейрогенез — процесс образования новых нейронов.

Учёные использовали технологию CRISPR для отключения генов, отвечающих за активацию стволовых клеток, и выявили, что подавление активности GLUT4 существенно увеличивает их активность.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Старение мозга — это процесс постепенного изменения мозга в пожилом возрасте, включая изменения, которые происходят во всех индивидуалах по мере старения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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