Лучший способ спастись от рака: запрет на продажу табака спасёт миллионы жизней

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Сантьяго-де-Компостела совместно с Международным агентством по изучению рака (МАИР) представили результаты исследования, которое показало, что запрет на продажу табачных изделий может спасти более миллиона жизней по всему миру.

Фото: 500px.com by Lindsay Fox, CC BY 3.0

Специалисты разработали модель, которая предполагает запрет на покупку табака для людей, родившихся с 2006 по 2010 год. Этот шаг, по расчётам, может существенно снизить количество смертельных исходов, связанных с раком легких, особенно в странах с низкими и средними доходами.

На основе данных Всемирной организации здравоохранения и статистики GLOBOCAN 2022, учёные прогнозировали последствия запрета, учитывая исторические показатели заболеваемости среди курильщиков.

Уточнения

Рак лёгкого — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.



Таба́к (лат Nicotiána) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

