Лучший способ спастись от рака: запрет на продажу табака спасёт миллионы жизней

Учёные из Университета Сантьяго-де-Компостела совместно с Международным агентством по изучению рака (МАИР) представили результаты исследования, которое показало, что запрет на продажу табачных изделий может спасти более миллиона жизней по всему миру.
Специалисты разработали модель, которая предполагает запрет на покупку табака для людей, родившихся с 2006 по 2010 год. Этот шаг, по расчётам, может существенно снизить количество смертельных исходов, связанных с раком легких, особенно в странах с низкими и средними доходами.
На основе данных Всемирной организации здравоохранения и статистики GLOBOCAN 2022, учёные прогнозировали последствия запрета, учитывая исторические показатели заболеваемости среди курильщиков.
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