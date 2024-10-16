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Лучший способ спастись от рака: запрет на продажу табака спасёт миллионы жизней

0:53
Здоровье

Учёные из Университета Сантьяго-де-Компостела совместно с Международным агентством по изучению рака (МАИР) представили результаты исследования, которое показало, что запрет на продажу табачных изделий может спасти более миллиона жизней по всему миру.

Лучший способ спастись от рака: запрет на продажу табака спасёт миллионы жизней
Фото: 500px.com by Lindsay Fox, CC BY 3.0

Специалисты разработали модель, которая предполагает запрет на покупку табака для людей, родившихся с 2006 по 2010 год. Этот шаг, по расчётам, может существенно снизить количество смертельных исходов, связанных с раком легких, особенно в странах с низкими и средними доходами.

На основе данных Всемирной организации здравоохранения и статистики GLOBOCAN 2022, учёные прогнозировали последствия запрета, учитывая исторические показатели заболеваемости среди курильщиков.

Уточнения

Рак лёгкого  — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. 

Таба́к (лат  Nicotiána) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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