Учёные нашли способ быстро определить алкогольную зависимость

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Лестера разработали метод выявления алкогольной зависимости с помощью всего двух вопросов. Об этом сообщает UfacityNews.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0

Первый вопрос касается частоты употребления шести и более порций алкоголя за один раз, а второй — о том, приходилось ли человеку пить по утрам для успокоения нервов. По результатам исследования, точность такого теста составляет 87 процентов.

Метод был создан для того, чтобы эффективно выявлять зависимость на ранних стадиях, когда человек ещё не проявляет явных признаков алкоголизма. Если респондент отвечает "часто" на первый вопрос и "да" на второй, это может свидетельствовать о наличии проблемы с алкоголем.

Уточнения

Алкоголи́зм — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании.

