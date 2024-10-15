Учёные нашли способ быстро определить алкогольную зависимость

Исследователи из Университета Лестера разработали метод выявления алкогольной зависимости с помощью всего двух вопросов. Об этом сообщает UfacityNews.
Первый вопрос касается частоты употребления шести и более порций алкоголя за один раз, а второй — о том, приходилось ли человеку пить по утрам для успокоения нервов. По результатам исследования, точность такого теста составляет 87 процентов.
Метод был создан для того, чтобы эффективно выявлять зависимость на ранних стадиях, когда человек ещё не проявляет явных признаков алкоголизма. Если респондент отвечает "часто" на первый вопрос и "да" на второй, это может свидетельствовать о наличии проблемы с алкоголем.
Алкоголи́зм — хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании.
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