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Алкоголь и стресс — главные причины появления икоты, рассказала врач

1:02
Здоровье

Наиболее частой причиной икоты у взрослых может быть злоупотребление алкоголем, а также это явление может указывать на беременность, переохлаждение и стресс. Об этом рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Алкоголь и стресс — главные причины появления икоты, рассказала врач
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Малиновская отметила, что при быстром и большом потреблении алкоголя организм заглатывает слишком много воздуха, что приводит к увеличению объема желудка. Раздутый желудок давит на диафрагму, а газы растягивают его стенки, что вызывает икоту, являющуюся механизмом саморегуляции организма.

Врач также пояснила, что во время беременности давление на диафрагму может приводить к защемлению нервов, вызывая неконтролируемые мышечные сокращения, сообщает РИА Новости.

Единственным способом избавления от этого вида икоты является роды. Кроме того, у младенцев икота зачастую связана с переохлаждением, что вызывает мышечные спазмы.

Уточнения

Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы.

Желу́док (лат  ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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