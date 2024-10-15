Алкоголь и стресс — главные причины появления икоты, рассказала врач

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наиболее частой причиной икоты у взрослых может быть злоупотребление алкоголем, а также это явление может указывать на беременность, переохлаждение и стресс. Об этом рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Малиновская отметила, что при быстром и большом потреблении алкоголя организм заглатывает слишком много воздуха, что приводит к увеличению объема желудка. Раздутый желудок давит на диафрагму, а газы растягивают его стенки, что вызывает икоту, являющуюся механизмом саморегуляции организма.

Врач также пояснила, что во время беременности давление на диафрагму может приводить к защемлению нервов, вызывая неконтролируемые мышечные сокращения, сообщает РИА Новости.

Единственным способом избавления от этого вида икоты является роды. Кроме того, у младенцев икота зачастую связана с переохлаждением, что вызывает мышечные спазмы.

Уточнения

Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы.



Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.



