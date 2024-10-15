Учёные нашли инновационный способ борьбы с ожирением

Учёные из Университета Сунь Ятсена разработали инновационный метод борьбы с ожирением, основанный на блокировке всасывания жиров в тонком кишечнике с помощью наночастиц. Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Science.
Новый подход основан на ингибировании фермента SOAT2, который отвечает за абсорбцию жиров в кишечнике.
При помощи системы наночастиц, содержащих интерферирующие РНК (siRNA), исследователи смогли блокировать действие этого фермента, что может стать перспективным способом предотвращения ожирения, особенно вызванного высокожировыми диетами.
Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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