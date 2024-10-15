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Учёные нашли инновационный способ борьбы с ожирением

0:40
Здоровье

Учёные из Университета Сунь Ятсена разработали инновационный метод борьбы с ожирением, основанный на блокировке всасывания жиров в тонком кишечнике с помощью наночастиц. Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Science.

Учёные нашли инновационный способ борьбы с ожирением
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Новый подход основан на ингибировании фермента SOAT2, который отвечает за абсорбцию жиров в кишечнике.

При помощи системы наночастиц, содержащих интерферирующие РНК (siRNA), исследователи смогли блокировать действие этого фермента, что может стать перспективным способом предотвращения ожирения, особенно вызванного высокожировыми диетами.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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