Почему мотивация не всегда помогает худеть и что делать

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что похудение требует комплексного подхода. Это сложный и ответственный процесс, к которому нужно подходить с разных сторон, чтобы найти наиболее эффективные решения.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Что важнее для похудения: мотивация или дисциплина?

На первый взгляд, кажется, что эти понятия очень схожи. Но важно понимать, что мотивация — это лишь кратковременный импульс, который подталкивает нас действовать, но только в определённые моменты. Дисциплина же — это тот инструмент, который позволяет вам продолжать двигаться к цели даже тогда, когда нет настроения или желания.

Именно поэтому дисциплина становится более надёжным союзником на пути к похудению. Мотивация даёт лишь временный толчок, который быстро ослабевает. А вот дисциплина позволяет регулярно тренироваться и придерживаться правильного питания "через не хочу", создавая условия для долгосрочного успеха.

Эксперты рекомендуют сосредоточиться на развитии дисциплины. Это поможет вам не только достичь желаемых результатов, но и удерживать форму, предотвращая возвращение лишнего веса.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.



Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo - двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

