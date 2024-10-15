Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые шокирующие гостиничные ценники: обзор самых дорогих отелей мира
Величайшая космическая загадка: как узкополосный сигнал изменил современную науку
Как отбелить и продезинфицировать пластиковую посуду: простые, но эффективные способы
Где в квартире можно хранить лук, чтобы он не потерял свежесть
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Boeing рискует потерять крупный контракт с Emirates из-за забастовок
Зубная боль у собак: как понять, что питомцу срочно нужна помощь ветеринара
Семга, запеченная с молодым картофелем и черри: просто и безумно вкусно
Секреты осеннего ухода за волосами: маска на основе банана

Почему острый перец — секрет долгожителей

1:26
Здоровье

Острый перец — важный ингредиент в кухнях многих народов мира, но в славянских традициях его использование пока не получило широкого распространения.

Почему острый перец — секрет долгожителей
Фото: commons.wikimedia.org by Asit K, CC BY-SA 3.0

Эту ситуацию стоит пересмотреть.

Эксперты утверждают, что острый перец обладает удивительными свойствами, способными значительно улучшить состояние организма.

Чем полезен острый перец

Секрет долголетия

Интересный факт: острый перец — частый гость на столе у долгожителей. Исследования показывают, что этот пикантный продукт способствует оздоровлению организма и даже омоложению, помогая продлить активную и здоровую жизнь.

Борьба с лишним весом

Регулярное употребление острого перца снижает риск накопления избыточных жировых отложений. Более того, этот продукт способствует активному сжиганию уже имеющихся "запасов", помогая поддерживать форму.

Молодость и свежий вид

Острый перец богат полезными веществами, которые улучшают внешний вид кожи и помогают замедлить процессы старения, сохраняя её молодость и сияние.

Укрепление иммунитета

Если вы часто болеете, добавление перца чили в рацион поможет укрепить иммунную систему и справиться с простудами. Этот продукт поддерживает защитные функции организма, делая его более устойчивым к инфекциям.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) - свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Сейчас читают
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Авто
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос Аудио 
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Последние материалы
Величайшая космическая загадка: как узкополосный сигнал изменил современную науку
Как отбелить и продезинфицировать пластиковую посуду: простые, но эффективные способы
Где в квартире можно хранить лук, чтобы он не потерял свежесть
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Boeing рискует потерять крупный контракт с Emirates из-за забастовок
Зубная боль у собак: как понять, что питомцу срочно нужна помощь ветеринара
Семга, запеченная с молодым картофелем и черри: просто и безумно вкусно
Секреты осеннего ухода за волосами: маска на основе банана
Купание кошек: когда это необходимо и как правильно это делать
Карелия готовится к повышению стоимости посещения природных достопримечательностей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.