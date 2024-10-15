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Первые симптомы простуды, которые все игнорируют

1:35
Здоровье

Первое весеннее тепло часто вводит в заблуждение: когда кажется, что простуды остались позади, многие начинают заболевать.

Первые симптомы простуды, которые все игнорируют
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Особенно это касается тех, кто слишком легко одевается и игнорирует простые меры предосторожности.

Большинство людей ошибочно считает, что повышение температуры — это первый сигнал болезни. Но на самом деле, когда температура повышается, болезнь уже набирает обороты.

Ранние признаки простуды, которые нельзя игнорировать

Дискомфорт в дыхательных путях

Одним из первых симптомов простуды может стать неприятное ощущение в горле — першение или слабая боль. Может начаться лёгкий кашель. У некоторых людей голос становится хриплым уже на ранних стадиях. Практически сразу появляется и насморк.

Утомляемость

Простуда — это серьёзное испытание для организма. Пока тело борется с вирусом, вы можете чувствовать себя уставшим и обессиленным. Эксперты также отмечают, что простуда часто вызывает сонливость и снижение активности.

Головные боли

Мигрень — ещё один признак, который часто сопровождает начальные стадии простуды. Внезапные головные боли — верный сигнал, что организм уже борется с инфекцией.

Если вы заметили эти симптомы, дайте себе больше отдыха: постарайтесь спать 9-10 часов в сутки. Также важно пить больше воды и чая. Особенно полезен напиток на основе имбиря, который помогает ускорить выздоровление.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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