Первые симптомы простуды, которые все игнорируют

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первое весеннее тепло часто вводит в заблуждение: когда кажется, что простуды остались позади, многие начинают заболевать.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Особенно это касается тех, кто слишком легко одевается и игнорирует простые меры предосторожности.

Большинство людей ошибочно считает, что повышение температуры — это первый сигнал болезни. Но на самом деле, когда температура повышается, болезнь уже набирает обороты.

Ранние признаки простуды, которые нельзя игнорировать

Дискомфорт в дыхательных путях

Одним из первых симптомов простуды может стать неприятное ощущение в горле — першение или слабая боль. Может начаться лёгкий кашель. У некоторых людей голос становится хриплым уже на ранних стадиях. Практически сразу появляется и насморк.

Утомляемость

Простуда — это серьёзное испытание для организма. Пока тело борется с вирусом, вы можете чувствовать себя уставшим и обессиленным. Эксперты также отмечают, что простуда часто вызывает сонливость и снижение активности.

Головные боли

Мигрень — ещё один признак, который часто сопровождает начальные стадии простуды. Внезапные головные боли — верный сигнал, что организм уже борется с инфекцией.

Если вы заметили эти симптомы, дайте себе больше отдыха: постарайтесь спать 9-10 часов в сутки. Также важно пить больше воды и чая. Особенно полезен напиток на основе имбиря, который помогает ускорить выздоровление.

Уточнения

Просту́да (англ. common cold) — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.

