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Кокос: секрет молодости и красоты, который вы недооценили

1:10
Здоровье

До сих пор многие с сомнением смотрят на кокосы и не торопятся добавлять их в свой рацион.

Кокос: секрет молодости и красоты, который вы недооценили
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

Это заблуждение.

Эксперты утверждают, что регулярное употребление кокоса может привести к интересным и полезным изменениям в организме.

Чем кокос может быть полезен

Восстанавливает баланс электролитов

Многие ценят кокос за его приятную на вкус воду, но мало кто осознаёт её важные свойства. Кокосовая вода не только утоляет жажду, но и содержит важные для организма электролиты, которые помогают поддерживать водно-солевой баланс.

Антиоксиданты — источник молодости

Антиоксиданты помогают нашему телу бороться с воспалительными процессами и замедляют старение. Кокос — отличный источник антиоксидантов, что делает его полезным дополнением к рациону для тех, кто заботится о здоровье.

Красота изнутри и снаружи

Кокос богат веществами, которые поддерживают здоровье волос, молодость кожи и общий ухоженный вид. Добавив этот экзотический плод в своё питание, вы можете улучшить внешность естественным путём.

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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