Учёные нашли связь между кишечником и позвоночником

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Медицинского центра Университета Раша в США обнаружили, что состояние микробиома кишечника может влиять на здоровье позвоночника. Результаты работы были опубликованы в журнале JOR Spine.

Фото: Freepik by yanalya, PDM

В исследовании участвовали как здоровые люди, так и пациенты с поясничным дегенеративным спондилолистезом — заболеванием, при котором один позвонок смещается относительно другого. Учёные сравнили снимки позвоночника и взяли образцы крови и экскрементов у участников. Все группы были схожи по возрасту, полу, весу и диете, но различались по составу кишечных бактерий.

Выяснилось, что у людей с спондилолистезом наблюдается повышенный уровень воспалительных бактерий по сравнению с противовоспалительными. Это открытие стало важным для понимания причин заболеваний позвоночника.

Авторы исследования считают, что их результаты могут привести к новым подходам в лечении проблем с позвоночником. Они предполагают, что воздействие на кишечные бактерии может помочь уменьшить боль при спондилолистезе.

Уточнения

Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).





Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

