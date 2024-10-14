Учёные нашли связь между кишечником и позвоночником

Исследователи из Медицинского центра Университета Раша в США обнаружили, что состояние микробиома кишечника может влиять на здоровье позвоночника. Результаты работы были опубликованы в журнале JOR Spine.
В исследовании участвовали как здоровые люди, так и пациенты с поясничным дегенеративным спондилолистезом — заболеванием, при котором один позвонок смещается относительно другого. Учёные сравнили снимки позвоночника и взяли образцы крови и экскрементов у участников. Все группы были схожи по возрасту, полу, весу и диете, но различались по составу кишечных бактерий.
Выяснилось, что у людей с спондилолистезом наблюдается повышенный уровень воспалительных бактерий по сравнению с противовоспалительными. Это открытие стало важным для понимания причин заболеваний позвоночника.
Авторы исследования считают, что их результаты могут привести к новым подходам в лечении проблем с позвоночником. Они предполагают, что воздействие на кишечные бактерии может помочь уменьшить боль при спондилолистезе.
Позвоно́чник (лат. Columna vertebralis) — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.
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