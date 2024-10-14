Врач объяснила, как можно отравиться зефиром

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Кашух предупредила, что зефир может быть опасен из-за возможности размножения плесени и бактерий. По её словам, этот сладкий продукт легко впитывает влагу, что делает его идеальным местом для роста микробов.

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Кашух отметила, что зефир может испортиться ещё на складах или во время транспортировки. Если покупатель не проверит упаковку или срок годности, он рискует купить испорченный товар. В некоторых случаях зефир может содержать кишечную палочку или сальмонеллу, и даже маленький кусочек такого продукта может вызвать серьёзное отравление.

Также врач добавила, что в зефир могут входить сахарозаменители или некачественные ингредиенты, которые могут быть опасными. Чтобы избежать отравления, важно проверять срок годности и целостность упаковки. Чем проще состав, тем безопаснее продукт. Зефир следует хранить в сухом и прохладном месте. Если он выглядит влажным, засохшим или имеет неприятный запах, лучше его не есть.

Ранее представитель компании "ВкусВилл" Полина Мельникова опровергла слухи о массовом отравлении зефиром, заявив, что все обращения покупателей за последние четыре месяца были проверены.

Уточнения

Зефир — кондитерское изделие, десерт.





Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

