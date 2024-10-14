Врач объяснила, как можно отравиться зефиром

Врач Екатерина Кашух предупредила, что зефир может быть опасен из-за возможности размножения плесени и бактерий. По её словам, этот сладкий продукт легко впитывает влагу, что делает его идеальным местом для роста микробов.
Кашух отметила, что зефир может испортиться ещё на складах или во время транспортировки. Если покупатель не проверит упаковку или срок годности, он рискует купить испорченный товар. В некоторых случаях зефир может содержать кишечную палочку или сальмонеллу, и даже маленький кусочек такого продукта может вызвать серьёзное отравление.
Также врач добавила, что в зефир могут входить сахарозаменители или некачественные ингредиенты, которые могут быть опасными. Чтобы избежать отравления, важно проверять срок годности и целостность упаковки. Чем проще состав, тем безопаснее продукт. Зефир следует хранить в сухом и прохладном месте. Если он выглядит влажным, засохшим или имеет неприятный запах, лучше его не есть.
Ранее представитель компании "ВкусВилл" Полина Мельникова опровергла слухи о массовом отравлении зефиром, заявив, что все обращения покупателей за последние четыре месяца были проверены.
Зефир — кондитерское изделие, десерт.
Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.
Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев