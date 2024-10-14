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Неожиданный фактор, способствующий деменции

1:20
Здоровье

Профессор Фернандо Тестаи из медицинского колледжа Университета Иллинойс в Чикаго предупредил, что болезни сердца могут увеличить риск развития деменции. Он объяснил, что когда кровоснабжение мозга нарушается, это приводит к гибели клеток и тканей, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с мышлением и памятью.

Неожиданный фактор, способствующий деменции
Фото: pxhere

По словам профессора, поддержание здорового образа жизни и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний могут помочь сохранить нормальную работу мозга и снизить риск болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Тестаи отметил, что при ишемической болезни сердца в артериях накапливаются холестериновые бляшки, что сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение мозга. Это может увеличить риск слабоумия на 27%. Также к угрозе деменции приводят сердечную недостаточность и диабет второго типа. Об этом пишет CNN.

Ранее учёные из Университета Южного Квинсленда выяснили, что у людей с хронической болью также повышен риск деменции. Хроническая боль вызывает стресс, который увеличивает уровень кортизола. Этот гормон связан с разрушением нейронов в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

 
 Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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