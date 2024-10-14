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Горсть орехов в день: ключ к снижению риска деменции на 12%

Здоровье

Исследование, проведенное учёными из Университета Кастилья-Ла-Манча в Испании и Университета Порту в Португалии, показало, что ежедневное употребление примерно 30 граммов несоленых орехов может снизить вероятность возникновения деменции на 12%. Эти выводы были опубликованы в журнале GeroScience, сообщает Газета. Ru.

Горсть орехов в день: ключ к снижению риска деменции на 12%
Фото: pxhere

В исследовании участвовали 50 тысяч британцев, данные о здоровье которых были получены из Британского Биобанка и опроса Oxford WebQ. Ученые запросили у участников информацию о своем питании, особенно интересуясь потреблением орехов. После завершения сбора данных началось наблюдение за добровольцами.

Через семь лет ученые проанализировали случаи деменции среди участников. Выяснилось, что регулярное употребление 30 граммов несоленых и необжаренных орехов в день снижает риск развития этого заболевания на 12%. Защитный эффект особенно заметен у женщин, людей старше 60 лет, а также тех, кто не страдает от ожирения и не имеет вредных привычек.

Исследователи отметили, что орехи являются источником множества питательных веществ, включая полезные жиры, белки, клетчатку и различные микроэлементы, которые оказывают благоприятное воздействие на функционирование мозга.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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