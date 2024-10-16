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Врач Попов рассказал, какие продукты помогут избавиться от изжоги

1:24
Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Попов, специалист кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ, рассказал о продуктах, которые помогут справиться с изжогой.

Врач Попов рассказал, какие продукты помогут избавиться от изжоги
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, CC BY 2.0

Владимир Попов в разговоре с РИА Новости посоветовал обратить внимание на цельнозерновые крупы (овсянка, кускус, бурый рис), морковь, свёклу, кабачки, спаржу, брокколи, зелёную фасоль, некислые фрукты и добавить их в свой рацион. Эти продукты содержат много клетчатки, которая надолго обеспечивает чувство сытости и помогает избежать переедания, вызывающего изжогу.

Также для нейтрализации кислоты желудочного сока подойдут щелочные продукты, такие как цветная капуста, дыня, бананы и орехи.

По мнению специалиста, пищевые привычки тоже играют важную роль в профилактике и лечении изжоги. Не рекомендуется пить воду, чай или кофе сразу после еды, последний приём пищи должен быть не позднее чем за два-три часа до сна. Важно есть медленно, тщательно пережёвывая пищу.

Кроме того, курение увеличивает выработку соляной кислоты в желудке и повышает кислотность желудочного сока, вызывая раздражение и микроожоги слизистой оболочки пищевода.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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