Врач раскрыл, сколько пельменей можно съесть за один приём пищи и не набрать вес

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любителям пельменей дали советы по их употреблению, чтобы не навредить здоровью. Важно избегать переедания этого высококалорийного продукта. Пельмени содержат не только мясо, но и много мучного, поэтому рекомендуется съедать не более 20 штук за раз. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов в интервью для сайта aif.ru.

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Медик подчеркнул, что оптимальная порция мяса составляет 100-150 граммов. В одном пельмене мясо должно составлять не менее 50%, а в некоторых случаях — 65-70%. Учитывая, что вес одного пельменя варьируется от 10 до 13 граммов, количество пельменей в порции может сильно различаться — от 11 до 30 штук. Доктор советует остановиться на 20 пельменях.

Чтобы сделать блюдо более полезным, перед пельменями рекомендуется съесть лёгкий овощной салат. Также следует быть осторожным с выбором соусов. Лучше выбирать добавки с простым и натуральным составом, например, сметану.

"Сильно повлиять на пользу и вред пельменей может то, с чем их едят. <…> Некоторую пользу им могут принести соусы. Классические из них сметана и уксус, обычно сдабриваемые ещё и зеленью. Сами по себе они хороши, конечно, если уксус натурального брожения, а не из чистой уксусной кислоты (т. н. столовый уксус). Но в принципе, эти соусы пользу овощей не заменят", — отметил врач.

Кроме того, можно использовать натуральный томатный соус, который станет отличной заменой кетчупу.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

