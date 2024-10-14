Врач раскрыл, сколько пельменей можно съесть за один приём пищи и не набрать вес

Любителям пельменей дали советы по их употреблению, чтобы не навредить здоровью. Важно избегать переедания этого высококалорийного продукта. Пельмени содержат не только мясо, но и много мучного, поэтому рекомендуется съедать не более 20 штук за раз. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов в интервью для сайта aif.ru.
Медик подчеркнул, что оптимальная порция мяса составляет 100-150 граммов. В одном пельмене мясо должно составлять не менее 50%, а в некоторых случаях — 65-70%. Учитывая, что вес одного пельменя варьируется от 10 до 13 граммов, количество пельменей в порции может сильно различаться — от 11 до 30 штук. Доктор советует остановиться на 20 пельменях.
Чтобы сделать блюдо более полезным, перед пельменями рекомендуется съесть лёгкий овощной салат. Также следует быть осторожным с выбором соусов. Лучше выбирать добавки с простым и натуральным составом, например, сметану.
"Сильно повлиять на пользу и вред пельменей может то, с чем их едят. <…> Некоторую пользу им могут принести соусы. Классические из них сметана и уксус, обычно сдабриваемые ещё и зеленью. Сами по себе они хороши, конечно, если уксус натурального брожения, а не из чистой уксусной кислоты (т. н. столовый уксус). Но в принципе, эти соусы пользу овощей не заменят", — отметил врач.
Кроме того, можно использовать натуральный томатный соус, который станет отличной заменой кетчупу.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
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