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Диетолог предостерегла об опасности избыточного веса у пожилых

2:33
Здоровье

Лишний вес в пожилом возрасте увеличивает нагрузку на суставы, способствует развитию сердечных заболеваний и диабета. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает сайт Москва 24.

Диетолог предостерегла об опасности избыточного веса у пожилых
Фото: Freepik by Ads, CC0

Она напомнила, что с возрастом сердце подвергается естественному износу, а лишний вес создает дополнительную нагрузку на этот орган. Повышенное давление повреждает стенки сосудов, и в них начинает откладываться холестерин. В результате формируются атеросклеротические бляшки, что увеличивает риск инфаркта и инсульта, пояснила Елена Соломатина.

"Чем больше масса тела, тем больше усилий приходится прилагать сердцу для её обслуживания. Повышается давление, чтобы протолкнуть кровь, и в итоге развивается гипертония", — отметила специалист.

Помимо этого, избыточный вес провоцирует развитие инсулинорезистентности, которая со временем может перейти в диабет. Кроме того, лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы: чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы, а также позвоночник, предупредила диетолог.

Чтобы понять, есть ли лишний вес, необходимо рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами, которые легко найти в интернете. Если ИМТ составляет от 25 до 30, это указывает на лишний вес. Если показатель превышает 30, это может сигнализировать о ожирении, отметила врач.

Для снижения веса важно отказаться от сладостей, трансжиров, солёных и копчёных продуктов. Обязательно нужно пить достаточно воды, так как она улучшает обмен веществ и помогает поддерживать энергию. Рекомендуемая норма воды для здоровых людей составляет 30 миллилитров на килограмм веса в день. Однако при наличии хронических заболеваний количество жидкости нужно обсуждать с врачом, подчеркнула она.

"Также нужна клетчатка — салаты, листовые овощи, цельнозерновые каши. Она будет поддерживать микробиом кишечника в нормальном состоянии, контролировать вес и забирать на себя излишки жиров и сахара", — сказала Елена Соломатина.

Кроме этого, для снижения веса важно поддерживать активность: пожилым людям подойдут такие виды нагрузок, как обычная или скандинавская ходьба, а также плавание, заключила диетолог.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Инсулинорезистентность — нарушение метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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