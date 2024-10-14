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Врач назвал три необычных способа отсрочить старость

1:36
Здоровье

Многие люди воспринимают старость как что-то негативное: связанное с болезнями, физическим упадком и беспомощностью. Однако избежать этих проблем можно, следуя трем простым правилам. Как отмечает врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев, самое главное — вести активный образ жизни, сообщает Газета.Ru.

Врач назвал три необычных способа отсрочить старость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Есть такое выражение, что стареть мы начинаем тогда, когда мы перестаем двигаться. Поэтому чем больше человек двигается, тем больше польза для мышц, суставов и сердца", — отметил врач.

Путешествия, например, помогают отрываться от будней и получать новую информацию. Это стимулирует мозг к большей активности и способствует созданию когнитивного резерва. Важно не сидеть на одном месте, а много двигаться.

Также на здоровье пожилых людей положительно влияют танцы. Во-первых, это форма физической активности, а во-вторых, упражнение для поддержания баланса. С возрастом риск падений увеличивается, и танцы помогают это предотвратить, пояснил врач. Кроме того, они благоприятно воздействуют на мозг, улучшая кровоснабжение.

Отсрочить признаки старения можно и с помощью игры на музыкальных инструментах. По словам специалиста, освоение нотной грамоты сравнимо с изучением иностранного языка, что также полезно для мозга. Кроме того, игра на инструментах улучшает мелкую моторику рук и снижает риск развития деменции.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Кровообраще́ние — процесс циркуляции крови по организму.

Гериатрия (др.-греч. γέρων «старик» + ἰατρεία «лечение»← ἰατρός «врач») — частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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