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Врач объяснила, почему появляется перхоть

1:43
Здоровье

Причин возникновения перхоти может быть множество, и если иногда проблему можно решить простой сменой шампуня, то в других случаях без консультации врача не обойтись. Например, если белые чешуйки на коже головы появились из-за грибов рода Malassezia, это может потребовать более серьёзного подхода, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Екатерина Анпилогова, сообщает Газета.Ru.

Врач объяснила, почему появляется перхоть
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

По словам эксперта, эти грибы присутствуют на коже большинства людей. Однако при нарушении защитной функции кожного барьера они начинают активно размножаться и проникать глубже в кожу, что приводит к появлению перхоти. Причем нарушить барьер могут различные факторы: стресс, чрезмерно агрессивные средства для мытья волос, снижение иммунитета и другие.

"Кроме того, перхоть может быть вызвана и другими причинами, в том числе себорейным дерматитом, экземой, контактным дерматитом, псориазом и стригущим лишаем. Точную причину всегда сможет определить только врач", — отметила Екатерина Анпилогова.

Если перхоть незначительная и не сопровождается зудом или покраснением кожи головы, с проблемой можно справиться самостоятельно. Для этого рекомендуются деликатные шампуни, которые помогают снизить выработку себума (кожного сала). Также эффективными могут быть средства с пиритионом цинка, дегтем, салициловой кислотой, сульфидом селена, кетоконазолом или флуоцинолоном. Однако стоит быть осторожными с их использованием, так как чрезмерное применение может пересушить кожу и ухудшить состояние.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени. 

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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