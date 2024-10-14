Врач объяснила, почему появляется перхоть

Причин возникновения перхоти может быть множество, и если иногда проблему можно решить простой сменой шампуня, то в других случаях без консультации врача не обойтись. Например, если белые чешуйки на коже головы появились из-за грибов рода Malassezia, это может потребовать более серьёзного подхода, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Екатерина Анпилогова, сообщает Газета.Ru.
По словам эксперта, эти грибы присутствуют на коже большинства людей. Однако при нарушении защитной функции кожного барьера они начинают активно размножаться и проникать глубже в кожу, что приводит к появлению перхоти. Причем нарушить барьер могут различные факторы: стресс, чрезмерно агрессивные средства для мытья волос, снижение иммунитета и другие.
"Кроме того, перхоть может быть вызвана и другими причинами, в том числе себорейным дерматитом, экземой, контактным дерматитом, псориазом и стригущим лишаем. Точную причину всегда сможет определить только врач", — отметила Екатерина Анпилогова.
Если перхоть незначительная и не сопровождается зудом или покраснением кожи головы, с проблемой можно справиться самостоятельно. Для этого рекомендуются деликатные шампуни, которые помогают снизить выработку себума (кожного сала). Также эффективными могут быть средства с пиритионом цинка, дегтем, салициловой кислотой, сульфидом селена, кетоконазолом или флуоцинолоном. Однако стоит быть осторожными с их использованием, так как чрезмерное применение может пересушить кожу и ухудшить состояние.
Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.
Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.
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