Врач рассказала, как улучшить самочувствие при гастрите

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью обострение гастрита становится одной из самых частых проблем со здоровьем. Это связано не только с физиологическими, но и с психологическими факторами, отметила гастроэнтеролог София Кардашова в интервью РИА "ФедералПресс".

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Осенью люди начинают потреблять меньше свежих овощей и фруктов, которые богаты клетчаткой и витаминами. Вместо этого в рационе увеличивается количество жирной и вредной пищи, такой как фастфуд, жареное мясо, острые и солёные соусы. Эти продукты раздражают слизистую оболочку желудка и способствуют развитию гастрита.

Кроме того, сокращение светового дня и понижение температуры за окном также влияют на обострение болезни. Это приводит к малоактивному образу жизни и частым случаям переедания. Перегрузка желудка излишней пищей может спровоцировать воспаление. Ослабление иммунной системы осенью является дополнительным фактором риска.

Осенью часто наблюдается ухудшение настроения, люди впадают в депрессию или испытывают апатию. В такие моменты мы склонны есть больше, чтобы улучшить себе настроение, что приводит к перееданию. Стресс и негативные эмоции также негативно сказываются на состоянии желудка, как отметила врач.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

