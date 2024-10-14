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Гастроэнтеролог объяснила, почему осенью обостряется гастрит

1:50
Здоровье

Осенью обострение гастрита становится одной из наиболее популярных проблем со здоровьем. Это связано не только с физиологическими, но и с психологическими факторами, как отметила гастроэнтеролог София Кардашова в интервью РИА "ФедералПресс".

Гастроэнтеролог объяснила, почему осенью обостряется гастрит
Фото: Freepik by benzoix, PDM

В частности, в осенний период мы начинаем употреблять меньше свежих овощей и фруктов, содержащих клетчатку и витамины. При этом в рационе увеличивается количество жирной и вредной пищи, такой как фастфуд, жареное мясо, а также острые и солёные соусы. Эти продукты раздражают слизистую оболочку желудка, что может привести к обострению гастрита.

Ещё одной причиной обострения заболевания врач назвала уменьшение светового дня и понижение температуры воздуха. Это снижает уровень физической активности и способствует перееданию, что перегружает желудок и может вызывать воспаление. Ослабление иммунной системы осенью также увеличивает риск развития гастрита.

"В борьбе с простудными заболеваниями многие начинают принимать различные лекарства — антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые могут негативно воздействовать на слизистую желудка", — отметила врач.

Кроме того, осенью люди часто подвержены депрессии и апатии. В такие моменты многие начинают больше есть, чтобы улучшить настроение, что приводит к перееданию. Стресс и негативные эмоции также оказывают негативное влияние на состояние желудка, добавила специалист.

"Доказано, что стресс способен усиливать воспалительные процессы и ухудшать работу пищеварительной системы, что может вызывать или усугублять гастрит", — поделилась специалист.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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