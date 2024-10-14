Врачи рекомендуют: четыре незаменимых жирных продукта для здоровья крови и сосудов

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики выделили полезные жирные продукты, богатые белком, которые можно использовать в умеренных количествах как добавку к различным блюдам. Одним из таких продуктов является сыр, который богат аминокислотами и способствует поддержанию кроветворения и здоровья сердечно-сосудистой системы.

Фото: pxhere

В небольших дозах сыр может оказать положительное влияние благодаря высокому содержанию кальция, важного для здоровья и прочности костей. Кроме того, в этом жирном продукте присутствуют витамины группы B, A, C и E. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на портал здоровое-питание.рф.

Эксперты также подчеркнули преимущества красной икры, которая является источником легко усваиваемого белка, поглощаемого организмом всего за час, а также содержит омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты известны своей способностью уменьшать вероятность возникновения болезней сосудов.

"Есть в икре и витамин D, поддерживающий иммунную систему", — добавили врачи.

Кроме того, тунец — еще один продукт, богатый жирными кислотами, которые положительно сказываются на работе мозга. В этом рыба содержится 25 граммов высококачественного белка на каждые 100 граммов.

"Кроме того, в тунце также много йода, калия, селена", — заключили специалисты.

Уточнения

Гемопоэз (от др.-греч. αἷμα, кровь и ποίησις — выработка, образование, от ποιεῖν — творить), кроветворение — это процесс образования, развития и созревания клеток крови — лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов у позвоночных.



Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.



Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

