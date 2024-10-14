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Скрытый железодефицит: как вата в голове и отсутствие энергии могут указывать на опасное состояние

2:04
Здоровье

Симптомы, такие как неспособность сосредоточиться, ощущение "ваты" в голове и нехватка энергии для выполнения повседневных задач, могут служить сигналом о скрытом дефиците железа. В такой ситуации даже находясь на свежем воздухе в сосновом лесу, человек не может полноценно насыщать свои клетки кислородом, что приводит к накоплению токсичных продуктов обмена веществ.

Скрытый железодефицит: как вата в голове и отсутствие энергии могут указывать на опасное состояние
Фото: pxhere

Это состояние напрямую связано с недостатком железа в организме. Кандидат медицинских наук и терапевт Ирина Баранова поделилась рекомендациями о том, как распознать тревожные признаки этого состояния. Об этом сообщает "Российская газета".

Дефицит железа часто называют "тихим крадущимся врагом здоровья", так как он может развиваться незаметно и не вызывать заметных симптомов, однако приносит множество осложнений.

По словам Ирины Барановой, железо играет ключевую роль в структуре гемоглобина — белка, который наполняет красные кровяные клетки и обеспечивает транспортировку кислорода к тканям и органам. Сбой в этом механизме может привести к серьезным нарушениям в функционировании организма.

"Железо также участвует в окислительно-восстановительных процессах, функционировании ряда ферментов", — пишет врач в своем Telegram-канале.

Как утверждает гастроэнтеролог Диляра Лебедева, ощущение усталости и слабости, которое иногда проявляется в виде заторможенности, является первым тревожным признаком возможного железодефицита, на который следует обратить внимание. Это состояние может сопровождаться шумом в ушах, пониженным артериальным давлением и одышкой.

Часто люди, сталкивающиеся с данной проблемой, отмечают выраженную бледность кожи, жалуются на ненормальное выпадение волос, а также замечают "заеды" в уголках губ и ломкость ногтей.

"Из-за дефицита железа весь ваш организм, каждая его клеточка испытывает кислородное голодание", — предупредила Ирина Баранова.

Уточнения

Ферропатия (дефицит железа) — комплекс симптомов скрытого дефицита железа на фоне нормального уровня гемоглобина, характеризуется снижением содержания железа в тканевых депо и сыворотке крови. Симптомы ферропатии неспецифичны, что нередко затрудняет постановку диагноза.
 

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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