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Сосуды под угрозой: как соль, сахар и трансжиры влияют на ваше здоровье

Здоровье

Существует два распространенных мифа о питании и его влиянии на продолжительность жизни, утверждает кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич. По мнению специалиста, не следует возлагать всю ответственность за гипертонию, инфаркты, тромбозы и слабость сосудов на продукты, которые мы употребляем. Кроме того, считает Кореневич, ошибочно полагать, что в прошлом подобных заболеваний не наблюдали. Об этом сообщает "Российская газета".

Сосуды под угрозой: как соль, сахар и трансжиры влияют на ваше здоровье
Фото: pxhere

"200 лет назад все болезни были. Но их никто не диагностировал и уж тем более не лечил", — пишет врач на своем канале в "Дзен", подчеркивая, что многие люди не доживали до "букета" хронических болезней современного человека.

Согласно мнению кардиолога, существует нечто более вредное, чем соль, сахар, трансжиры и разнообразные консерванты, о которых мы так часто говорим. Она отметила, что лучше завершать прием пищи с легким чувством голода.

"Это стресс. Раньше был дефицит еды, и это усиливало стресс", — пишет врач, отмечая, что есть и другая сторона проблемы — в условиях, когда нам доступна почти любая пища, важно не переедать.

Кардиолог также рекомендует выбирать свежие, необработанные продукты, богатые клетчаткой и белком, в то время как колбасы, сладости и чипсы стоит рассматривать как "праздничные" угощения, позволяя себе их употреблять время от времени в небольших количествах.

Уточнения

Разделить на Стресс и Психоэмоциональный стресс
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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